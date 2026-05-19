НАТО розглядає можливість розблокування Ормузької протоки: що саме планується

У НАТО обговорюють можливість надання допомоги цивільним суднам для проходження через заблоковану Ормузьку протоку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на високопосадовця військового альянсу.

Зазначається, що таку місію можуть розпочати, якщо цей стратегічний водний шлях не буде знову відкрито до початку липня.

Пропозиція вже отримала схвалення кількох держав-членів, проте для остаточного рішення альянсу все ще бракує одностайної підтримки. Очікується, що це питання стане одним із ключових під час зустрічі лідерів країн НАТО в Анкарі, яка запланована на 7-8 липня.

Раніше союзники наполягали на тому, що залучення НАТО до операцій у протоці можливе лише після повного припинення бойових дій та формування широкої міжнародної коаліції за участю країн, які не входять до альянсу.

Причини кризи

Як відомо, Іран повністю заблокував Ормузьку протоку, через яку транспортується приблизно п'ята частина світових поставок нафти та зрідженого природного газу, наприкінці лютого після початку бомбардувань країни з боку США та Ізраїлю.

Відтоді логістична криза стала джерелом серйозної напруженості між Вашингтоном та його європейськими союзниками по НАТО, які спочатку відмовилися виконувати вимоги президента Дональда Трампа щодо силового відкриття морських шляхів.

Реакція європейців викликала значне обурення Білого дому, внаслідок чого Вашингтон оголосив про виведення 5000 американських військовослужбовців із Німеччини.

Попри те, що США досі не надіслали офіційного запиту на участь НАТО в операції, позиції країн усередині блоку розділилися.

Високопосадовці альянсу зазначають, що навіть ті союзники, які наразі виступають проти військової місії, змушені будуть згуртуватися навколо цієї ідеї, якщо блокада затягнеться.

Підготовка європейських країн

Попри публічні розбіжності, більшість союзників по НАТО непублічно надали американським силам доступ до своїх військових об'єктів для забезпечення логістичної підтримки.

Окрім цього, окрема коаліція європейських країн на чолі з Францією та Великою Британією вже розробляє власний автономний план із безпеки судноплавства в Ормузькій протоці після завершення активної фази бойових дій.

Деякі держави навіть заздалегідь розгорнули свої військові ресурси в регіоні для підготовки до майбутнього патрулювання.

Нагадаємо, через високу загрозу безпеці судноплавства в регіоні, Емірати вивозять нафту через Ормузьку протоку у "тіньовому режимі". ОАЕ та окремі покупці почали використовувати танкери з вимкненими системами відстеження для прихованого перевезення сировини на тлі загрози захоплень суден іранськими силами.

Водночас ситуація на глобальному ринку залишається нестабільною, і поставки нафти з Саудівської Аравії до найбільшого у світі імпортера впали до мінімуму. Обсяги експорту саудівської нафти до Китаю в червні продемонструють масштабне падіння та складуть лише 13–14 мільйонів барелів, що свідчить про значну переорієнтацію потоків енергоносіїв.