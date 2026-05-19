НАТО рассматривает возможность разблокирования Ормузского пролива: что именно планируется

В НАТО обсуждается возможность оказания помощи гражданским судам для прохождения через заблокированный Ормузский пролив.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на чиновника военного альянса.

Отмечается, что такая миссия может быть начата, если этот стратегический водный путь не будет вновь открыт до начала июля.

Предложение уже получило одобрение нескольких государств-членов, однако для окончательного решения альянса все еще не хватает единодушной поддержки. Ожидается, что этот вопрос станет одним из ключевых во время встречи лидеров стран НАТО в Анкаре, которая запланирована на 7-8 июля.

Ранее союзники настаивали на том, что привлечение НАТО к операциям в проливе возможно только после полного прекращения боевых действий и формирования широкой международной коалиции с участием не входящих в альянс стран.

Причины кризиса

Как известно, Иран полностью заблокировал Ормузский пролив, по которому транспортируется примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, в конце февраля после начала бомбардировок страны со стороны США и Израиля.

С тех пор логистический кризис стал источником серьезной напряженности между Вашингтоном и его европейскими союзниками по НАТО, которые сначала отказались выполнять требования президента Дональда Трампа по поводу силового открытия морских путей.

Реакция европейцев вызвала значительное возмущение Белого дома, в результате чего Вашингтон объявил о выводе 5000 американских военнослужащих из Германии.

Несмотря на то, что США до сих пор не направили официальный запрос на участие НАТО в операции, позиции стран внутри блока разделились.

Высокопоставленные чиновники альянса отмечают, что даже те союзники, которые сейчас выступают против военной миссии, вынуждены будут сплотиться вокруг этой идеи, если блокада затянется.

Подготовка европейских стран

Несмотря на публичные разногласия, большинство союзников по НАТО непублично предоставили американским силам доступ к своим военным объектам для обеспечения логистической поддержки.

Кроме того, отдельная коалиция европейских стран во главе с Францией и Великобританией уже разрабатывает собственный автономный план безопасности судоходства в Ормузском проливе после завершения активной фазы боевых действий.

Некоторые государства даже заранее развернули свои военные ресурсы в регионе для подготовки к предстоящему патрулированию.

Напомним, из-за высокой угрозы безопасности судоходства в регионе, Эмираты вывозят нефть через Ормузский пролив в "теневом режиме" . ОАЭ и отдельные покупатели стали использовать танкеры с отключенными системами отслеживания для скрытой перевозки сырья на фоне угрозы захватов судов иранскими силами.

В то же время ситуация на глобальном рынке остается нестабильной, и поставки нефти из Саудовской Аравии в крупнейший в мире импортер упали до минимума . Объемы экспорта саудовской нефти в Китай в июне продемонстрируют масштабное падение и составят лишь 13–14 миллионов баррелей, что свидетельствует о значительной переориентации потоков энергоносителей.