ОАЭ построят новый нефтепровод в обход Ормузского пролива к 2027 году

Объединенные Арабские Эмираты строят новый стратегический нефтепровод в обход Ормузского пролива и планируют ввести его в эксплуатацию до 2027 года. Этот шаг позволит стране избежать рисков, связанных с транспортировкой сырья через одну из самых опасных водных артерий мира.

Согласно официальному сообщению, национальная нефтяная компания Абу-Даби удвоит свои экспортные мощности через порт Фуджейра, расположенный на берегу Оманского залива, сразу после завершения проекта. Это позволит Эмиратам более стабильно обеспечивать глобальный спрос на энергоносители, не завися от пробок или военных угроз в проливе.

Напомним, ранее страны Персидского залива уже объявили о намерениях построить новые трубопроводы в обход Ормузского пролива из-за угрозы долгосрочного иранского контроля над этим путем. Новые магистрали рассматриваются как единственный способ снизить хроническую уязвимость экспортеров перед потенциальными перебоями в проливе.

Желание ОАЭ развернуть новые производственные мощности привело к конфликту с региональным соперником Саудовской Аравией на встречах ОПЕК. В результате этого Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК.

Из-за высокой угрозы безопасности судоходства в регионе, Эмираты вывозят нефть через Ормузский пролив в "теневом режиме". ОАЭ и отдельные покупатели стали использовать танкеры с отключенными системами отслеживания для скрытой перевозки сырья на фоне угрозы захватов судов иранскими силами.

В то же время ситуация на глобальном рынке остается нестабильной, и поставки нефти из Саудовской Аравии в крупнейший в мире импортер упали до минимума. Объемы экспорта саудовской нефти в Китай в июне продемонстрируют масштабное падение и составят лишь 13–14 миллионов баррелей, что свидетельствует о значительной переориентации потоков энергоносителей.