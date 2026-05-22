Нефть по $130: аналитики оценили последствия блокирования Ормузского пролива

Риск длительного закрытия Ормузского пролива может создать для мировой экономики последствия, близкие к масштабам финансового кризиса 2008 года. Такой прогноз обнародовала консалтинговая компания Rapidan Energy Group, оценившая потенциальное влияние на нефтяной рынок и глобальный экономический рост.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

По базовому сценарию компании морской маршрут может возобновить работу уже в июле. В таком случае среднее сокращение мирового спроса на нефть может составить 2,6 млн баррелей в сутки, а цена эталонной нефти Brent в летние месяцы может достигнуть около 130 долларов за баррель.

Аналитики отмечают, что более длительные перебои к августу или сентябрю могут создать более серьезный дефицит предложения и усилить давление на мировую экономику.

По оценкам Rapidan Energy Group, в следующем сценарии:

дефицит поставки в третьем квартале может возрасти до 6 млн баррелей в сутки;

мировые запасы нефти могут снизиться до критических уровней;

мировое потребление нефти в 2026 году рискует перейти к годовому сокращению;

могут усилиться инфляционные опасности и замедлиться темпы экономического роста.

В компании отмечают, что нынешние макроэкономические условия остаются менее напряженными, чем во время нефтяных кризисов 1970-х или периода мирового финансового кризиса 2007-2008 годов. Однако даже более сильная стартовая позиция не устраняет риски для рынков.

После обострения ситуации вокруг США, Израиля и Ирана нефтяные котировки существенно выросли. Дальнейшее ухудшение ситуации, по мнению аналитиков, может усугубить финансовую нестабильность и создать дополнительное давление на глобальную экономику.

Добавим, в НАТО обсуждается возможность оказания помощи гражданским судам для прохождения через заблокированный Ормузский пролив.