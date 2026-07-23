Призупинення заходу суден до портів: Висоцький пояснив, що буде з експортом зерна

Після російських обстрілів української портової інфраструктури захід суден для перевезення аграрної продукції тимчасово призупинився. Уряд працює над стабілізацією логістики, проте потужностей для зберігання зерна вистачає.

Як повідомляє Delo.ua, про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час зустрічі з журналістами.

Висоцький прокоментував ситуацію, що склалася після обстрілів української портової інфраструктури.

Які альтернативи експорту після обстрілів портів

Наразі призупинився захід суден для перевезення аграрної продукції. Водночас міністр наголосив, що це питання має загальнонаціональне значення, а держава та уряд застосовуватимуть усі можливі заходи для забезпечення стабільності логістики.

Висоцький рекомендує агровиробникам не поспішати з продажем урожаю, якщо немає критичної потреби.

"Місць для зберігання достатньо. Прогнозований обсяг збору ярих культур дозволяє це забезпечити. Ми ще навіть не пройшли екватор зі збирання окремих культур, зокрема через погодні фактори", - зазначив він.

Чому Дунай не може повністю замінити глибоководні порти

Коментуючи перспективи експорту через порти Дунаю, Висоцький пояснив, що його можливості зараз обмежує природний фактор - мінімальний рівень води.

"Зараз там мінімальний рівень води. Умовно зробити пікову спроможність в цей період неможливо через природні фактори. В цілому інфраструктура вже створена, тому за потреби наростити її роботу можна буде значно швидше, ніж це було у 2022 році. Але тут природний обмежувальний фактор. Вода відновиться з листопада", - розповів міністр.

Дунай зараз не використовується, але інфраструктура там розбудована, зокрема понад десять сухих портів залізницею.

Також були здійснені інвестиції в автомобільну та залізничну логістику до країн ЄС. Наразі вартість фрахту вагонів у Європі є найнижчою за останні п'ять-сім років, зазначив міністр.

Попри це, Висоцький наголосив, що повноцінної альтернативи глибоководним портам у середньостроковій перспективі немає. Короткостроково - це не критична ситуація, але всі альтернативні маршрути є дорожчими, ніж морські перевезення, пояснив міністр.

Також уряд планує звертатися до міжнародних партнерів щодо допомоги із зерновими рукавами для тимчасового зберігання врожаю.

"У нас потенційно може накопичуватися 10-12 млн тонн збіжжя через затримки з експортом. Всі можливі інструменти будемо залучати з бізнесом, військовими для того, щоб ситуацію максимально стабілізувати і відновлювати", - підсумував Висоцький.

Раніше виданню Delo.ua Тарас Висоцький заявляв, що попри постійні руйнування портової інфраструктури, всі учасники логістичного ланцюга демонструють стійкість, а наявних ресурсів достатньо для оперативного відновлення пошкоджених об'єктів.

Видання Financial Times повідомляло, що Україна зіткнулася з новими труднощами в експорті зерна через Чорне море в результаті посилення російських атак на порти та комерційні судна. Частина судновласників уникає заходу до портів Одеського регіону, а трейдери розглядають перенаправлення частини поставок через Дунай.

Через російські атаки українські порти втратили можливість накопичувати близько 2,5 млн тонн вантажів щомісяця. Це створює додаткові труднощі для експорту зерна.