РФ атакувала термінал Kernel з перевалки соняшникової олії в Одеській області

14 липня російська армія атакувала термінал Kernel з перевалки соняшникової олії в Одеській області. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа, яка пошкодила близько 25 000 тонн продукції, що належала агрохолдингу і американській компанії, яка зберігала свою олію на цьому активі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Kernel.

Зазначається, що внаслідок удару пошкоджено половину ємностей для зберігання соняшникової олії та інфраструктуру терміналу.

Вогонь пошкодив близько 25 000 тонн продукції, що належала Kernel і американській компанії, яка зберігала свою олію на цьому активі.

Злагоджена робота команди портових підприємств Kernel, підрозділів ДСНС та допомога від сусідніх терміналів дозволили локалізувати й ліквідувати пожежу у максимально стислі строки — за 12 годин. Фахівці запобігли витоку соняшникової олії в акваторію моря.

Постраждалих серед працівників немає.

Наразі компанія ліквідовує наслідки атаки та оцінює масштаби завданих збитків.

"Цілеспрямовані удари по українській портовій інфраструктурі — це атаки не лише на український бізнес. Вони підривають глобальну продовольчу безпеку та стабільність світових поставок продовольства", - наголосили в Kernel.

Нагадаємо, у ніч з 10 на 11 та з 11 на 12 липня 2026 року було масовано атаковано порт Чорноморська в Одеській області, внаслідок чого портові активи агрохолдингу Kernel також зазнали важких ударів. Атаки призвели до значних руйнувань та вимушеного призупинення роботи терміналів.

Про Kernel

Агрохолдинг Kernel — найбільший в Україні виробник та експортер зернових, лідер світового ринку соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. На частку компанії припадає близько 8% світового експорту соняшникової олії. Свою продукцію Kernel постачає до понад 60 країн. З листопада 2007 року акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі (WSE).

До війни Kernel посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Компанія є лідером із виробництва та продажу бутильованої олії в Україні (Щедрий Дар, Стожар, Чумак).

Найбільшим акціонером Kernel через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський.

За підсумками 2025 року Kernel сплатив до бюджетів 5,7 млрд грн податків і зборів, залишаючись одним із найбільших платників в аграрному секторі. Із цієї суми близько 2,4 млрд грн надійшло до місцевих бюджетів, майже 2,1 млрд грн – до державного бюджету, ще 1,2 млрд грн становив єдиний соціальний внесок.