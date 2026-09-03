На Apple подали до суду в Лондоні через правила App Store: вимагають $2,7 млрд

Проти компанії Apple подали позов до Апеляційного трибуналу з питань конкуренції у Лондоні від імені розробників додатків. Вони звинувачують компанію в зловживанні монопольним становищем. На їхню думку, правила відстеження даних Apple створили несправедливі обмеження для конкурентів.

Як пише Dilo, про це інформує Reuters.

Суть претензій розробників

Причиною скандалу стала функція "Прозорість відстеження додатків", яку Apple запустила ще у 2021 році.

Вона змушує всі програми запитувати у користувача дозвіл на стеження за його діями в інтернеті.

Юристи та представниця позивачів Енн Поуп стверджують, що Apple створила жорсткіші вимоги для сторонніх розробників, ніж для власних сервісів, чим надала перевагу власній рекламній екосистемі та завдала збитків бізнесу.

Позиція Apple

Apple наполягає, що функція створена для захисту конфіденційності користувачів. Проте інструмент викликав хвилю розслідувань у Європі.

Зокрема, у Німеччині антимонопольне відомство вже звинуватило компанію у зловживанні владою після скарг Meta, рекламодавців та видавців.

Нагадаємо, Apple повернула статус найдорожчої компанії світу. Техногігант обійшов корпорацію Nvidia на тлі корекції ринку мікрочипів та стриманої інвестиційної політики Apple щодо власних витрат на інфраструктуру ШІ.