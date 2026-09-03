RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,61

+0,15

EUR

51,64

+0,11

Готівковий курс:

USD

44,86

44,75

EUR

52,15

51,90

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

На Apple подали до суду в Лондоні через правила App Store: вимагають $2,7 млрд

Apple
На Apple подали до суду в Лондоні. Фото: AP

Проти компанії Apple подали позов до Апеляційного трибуналу з питань конкуренції у Лондоні від імені розробників додатків. Вони звинувачують компанію в зловживанні монопольним становищем. На їхню думку, правила відстеження даних Apple створили несправедливі обмеження для конкурентів.

Як пише Dilo, про це інформує Reuters.

Суть претензій розробників

Причиною скандалу стала функція "Прозорість відстеження додатків", яку Apple запустила ще у 2021 році.

Вона змушує всі програми запитувати у користувача дозвіл на стеження за його діями в інтернеті.

Юристи та представниця позивачів Енн Поуп стверджують, що Apple створила жорсткіші вимоги для сторонніх розробників, ніж для власних сервісів, чим надала перевагу власній рекламній екосистемі та завдала збитків бізнесу.

Позиція Apple 

Apple наполягає, що функція створена для захисту конфіденційності користувачів. Проте інструмент викликав хвилю розслідувань у Європі.

Зокрема, у Німеччині антимонопольне відомство вже звинуватило компанію у зловживанні владою після скарг Meta, рекламодавців та видавців.

Нагадаємо, Apple повернула статус найдорожчої компанії світу. Техногігант обійшов корпорацію Nvidia на тлі корекції ринку мікрочипів та стриманої інвестиційної політики Apple щодо власних витрат на інфраструктуру ШІ.

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності