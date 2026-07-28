Apple повернула статус найдорожчої компанії світу: яка капіталізація техногіганта

27 липня Apple обійшла Nvidia у змаганні за звання найціннішої компанії світу. Зміна лідера відбулася на тлі падіння акцій Nvidia та відмови Apple від багатомільярдних витрат на власну AI-інфраструктуру.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє CNBC.

Причини зміни лідера

Акції Nvidia впали на 5%, знизивши ринкову оцінку компанії до $4,77 трильйона. Падіння відбулося через занепокоєння інвесторів високими витратами на розвиток штучного інтелекту.

Капіталізація Apple зросла на 1% і досягла $4,95 трильйона. З початку 2026 року акції Apple подорожчали на 24%, тоді як акції Nvidia зросли лише на 4%. Інвестори віддали перевагу стратегії Apple, яка відмовилася від будівництва власних потужностей для штучного інтелекту на користь їх оренди.

Nvidia утримувала перше місце з червня 2025 року після того, як обігнала Microsoft. У жовтні її оцінка тимчасово досягала $5 трильйонів.

Перерозподіл інвестицій

Увага багатьох інвесторів переключилася з графічних процесорів Nvidia на виробників чипів пам'яті та інфраструктури центрів обробки даних, таких як: Micron Technology, SK Hynix та SanDisk.

У четвер Apple оприлюднить звіт про прибутки за третій фінансовий квартал. Очікується, що компанія розкриє фінансові наслідки дефіциту мікросхем пам'яті.

Раніше повідомлялося, що Apple планує підвищити ціни на свої продукти. Такий крок зумовлений стрімким зростанням вартості мікросхем пам'яті та накопичувачів, захистити споживачів від якого компанія більше не в змозі.