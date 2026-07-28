Криза в Перській затоці позбавляє Росію нафтових прибутків

Тривала криза в Перській затоці створює ризики для доходів від продажу російської нафти Urals. Якщо на початку конфлікту спостерігалося зростання світових цін на нафту, то наразі ситуація змінилася: нафтовидобувні країни розпочали диверсифікацію шляхів постачання сировини в обхід Ормузької протоки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Служби зовнішньої розвідки України.

Обхідні маршрути та зростання обсягів

Якщо до ескалації ситуації в регіоні іншими шляхами транспортувалося приблизно 3,5 млн барелів нафти на добу із загальних 15 млн, то наразі цей показник досяг 6,5 млн.

Найбільш перспективними зараз є два маршрути, що активно модернізуються. Перший — це побудований у 1980-ті роки саудівський нафтогін "Схід – Захід", який транспортує нафту з комплексу Абкайк до порту Янбу в Червоному морі. Інший — потік нафти ОАЕ через порт Фуджейра в Оманській затоці, розташований приблизно за 145 км південніше протоки.

На 2027 рік планують додати ще 1,2 млн барелів на добу до транспортування цими маршрутами, що збільшить загальний обсяг нафти в обхід Ормузької протоки до 8 млн барелів на добу.

Падіння цін та діра в бюджеті РФ

Зі світових цін на нафту поступово знімається важіль залежності від ситуації в Перській затоці. Водночас збільшення обсягів видобутку нафти Венесуелою, підвищення квот ОПЕК+ та вихід ОАЕ з ОПЕК спрямовані на зниження світових цін на енергоносії. Відповідно, російська нафта дешевшатиме через підсанкційність та ненадійність постачальника.

У результаті збитки та недонадходження до держбюджету РФ зростатимуть. Оцінки економістів щодо недоотримання держскарбницею Росії 2 трлн рублів від торгівлі нафтою та газом у найближчій перспективі можуть виявитися занадто оптимістичними.

Нагадаємо, удари по НПЗ спровокували паливну кризу та інфляцію в РФ. Стрімке зростання цін та гострий брак бензину і дизельного пального в Росії стали прямим наслідком успішних атак українських безпілотників на ключові російські нафтопереробні заводи.