Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,86

+0,05

EUR

51,07

+0,11

Наличный курс:

USD

44,92

44,80

EUR

51,40

51,20

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Кризис в Персидском заливе лишает Россию нефтяных прибылей

газ, нефть
Кризис в Персидском заливе лишает Россию нефтяных прибылей / Depositphotos

Продолжающийся кризис в Персидском заливе создает риски для доходов от продажи российской нефти Urals. Если в начале конфликта наблюдался рост мировых цен на нефть, то ситуация изменилась: нефтедобывающие страны начали диверсификацию путей поставки сырья в обход Ормузского пролива.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины.

Обходные маршруты и рост объемов

Если до эскалации ситуации в регионе по другим путям транспортировалось примерно 3,5 млн баррелей нефти в сутки из общих 15 млн, то сейчас этот показатель достиг 6,5 млн.

Наиболее перспективными сейчас являются два активно модернизируемых маршрута. Первый — это построенный в 1980-е годы саудовский нефтепровод "Восток – Запад", транспортирующий нефть из комплекса Абкайк в порт Янбу в Красном море. Другой — поток нефти ОАЭ через порт Фуджейра в Оманском заливе, расположенный примерно в 145 км южнее пролива.

На 2027 год планируют добавить еще 1,2 млн баррелей в сутки до транспортировки по этим маршрутам, что увеличит общий объем нефти в обход Ормузского пролива до 8 млн баррелей в сутки.

Падение цен и дыра в бюджете РФ

С мировых цен на нефть постепенно снимается рычаг зависимости от ситуации в Персидском заливе. В то же время, увеличение объемов добычи нефти Венесуэлой, повышение квот ОПЕК+ и выход ОАЭ из ОПЕК направлены на снижение мировых цен на энергоносители. Соответственно, российская нефть будет дешеветь из-за подсанкционности и ненадежности поставщика.

В результате ущерб и недопоступление в госбюджет РФ будут расти. Оценки экономистов по недополучению госказной России 2 трлн рублей от торговли нефтью и газом в ближайшей перспективе могут оказаться слишком оптимистичными.

Напомним, удары по НПЗ спровоцировали топливный кризис и инфляцию в РФ. Стремительный рост цен и острая нехватка бензина и дизельного горючего в России стали прямым следствием успешных атак украинских беспилотников на ключевые российские нефтеперерабатывающие заводы.

Автор:
Максим Кольц