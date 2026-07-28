Кризис в Персидском заливе лишает Россию нефтяных прибылей

Продолжающийся кризис в Персидском заливе создает риски для доходов от продажи российской нефти Urals. Если в начале конфликта наблюдался рост мировых цен на нефть, то ситуация изменилась: нефтедобывающие страны начали диверсификацию путей поставки сырья в обход Ормузского пролива.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины.

Обходные маршруты и рост объемов

Если до эскалации ситуации в регионе по другим путям транспортировалось примерно 3,5 млн баррелей нефти в сутки из общих 15 млн, то сейчас этот показатель достиг 6,5 млн.

Наиболее перспективными сейчас являются два активно модернизируемых маршрута. Первый — это построенный в 1980-е годы саудовский нефтепровод "Восток – Запад", транспортирующий нефть из комплекса Абкайк в порт Янбу в Красном море. Другой — поток нефти ОАЭ через порт Фуджейра в Оманском заливе, расположенный примерно в 145 км южнее пролива.

На 2027 год планируют добавить еще 1,2 млн баррелей в сутки до транспортировки по этим маршрутам, что увеличит общий объем нефти в обход Ормузского пролива до 8 млн баррелей в сутки.

Падение цен и дыра в бюджете РФ

С мировых цен на нефть постепенно снимается рычаг зависимости от ситуации в Персидском заливе. В то же время, увеличение объемов добычи нефти Венесуэлой, повышение квот ОПЕК+ и выход ОАЭ из ОПЕК направлены на снижение мировых цен на энергоносители. Соответственно, российская нефть будет дешеветь из-за подсанкционности и ненадежности поставщика.

В результате ущерб и недопоступление в госбюджет РФ будут расти. Оценки экономистов по недополучению госказной России 2 трлн рублей от торговли нефтью и газом в ближайшей перспективе могут оказаться слишком оптимистичными.

Напомним, удары по НПЗ спровоцировали топливный кризис и инфляцию в РФ. Стремительный рост цен и острая нехватка бензина и дизельного горючего в России стали прямым следствием успешных атак украинских беспилотников на ключевые российские нефтеперерабатывающие заводы.