- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цена нефти на 28 июля – цена на нефть Brent, WTI, Urals
Цены на нефть во вторник продолжили падение на фоне роста ожиданий возможного урегулирования конфликта между США и Ираном. Рынок реагирует на перспективу стабилизации ситуации, которая ранее повлекла за собой значительные риски для мировых поставок энергоносителей.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .
Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 28 июля
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|86,89
|-1,66%
|WTI
|81,16
|-1,76%
|Urals
|83,5
|-0.83%
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,47 доллара, или 1,66%, до 86,89 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) снизились на 1,45 доллара, или 1,76%, до 81,16 доллара за баррель. Оба показателя стали самыми низкими с 20 июля.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, цены на нефть продолжили падение после резкого снижения накануне. Основной причиной стало ослабление опасений по поводу эскалации конфликта между США и Ираном после заявлений Дональда Трампа о возможности достижения договоренностей.
Ранее рынок опасался перебоев с поставкой нефти из-за военных противостояний и рисков для ключевых транспортных маршрутов, в частности Ормузского пролива. Однако сигналы о переговорах снизили напряжение и давление на цены.
Дополнительно на стоимость нефти повлияло возобновление работы терминала Каспийского трубопроводного консорциума в России после вынужденной остановки.
В то же время аналитики отмечают, что риски для мировых поставок остаются высокими из-за возможных атак на энергетическую инфраструктуру и нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.
Напомним, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и рисков для судоходства через Ормузский пролив в Украине начали стремительно расти оптовые и розничные цены на топливо .