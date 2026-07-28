Цена нефти на 28 июля – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть во вторник продолжили падение на фоне роста ожиданий возможного урегулирования конфликта между США и Ираном. Рынок реагирует на перспективу стабилизации ситуации, которая ранее повлекла за собой значительные риски для мировых поставок энергоносителей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 28 июля

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 86,89 -1,66% WTI 81,16 -1,76% Urals 83,5 -0.83%

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,47 доллара, или 1,66%, до 86,89 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) снизились на 1,45 доллара, или 1,76%, до 81,16 доллара за баррель. Оба показателя стали самыми низкими с 20 июля.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть продолжили падение после резкого снижения накануне. Основной причиной стало ослабление опасений по поводу эскалации конфликта между США и Ираном после заявлений Дональда Трампа о возможности достижения договоренностей.

Ранее рынок опасался перебоев с поставкой нефти из-за военных противостояний и рисков для ключевых транспортных маршрутов, в частности Ормузского пролива. Однако сигналы о переговорах снизили напряжение и давление на цены.

Дополнительно на стоимость нефти повлияло возобновление работы терминала Каспийского трубопроводного консорциума в России после вынужденной остановки.

В то же время аналитики отмечают, что риски для мировых поставок остаются высокими из-за возможных атак на энергетическую инфраструктуру и нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и рисков для судоходства через Ормузский пролив в Украине начали стремительно расти оптовые и розничные цены на топливо .