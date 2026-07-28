Дефицит кадров и рост безработицы: новый прогноз МВФ для Украины

Международный валютный фонд прогнозирует, что уровень безработицы в Украине в 2027 году составит 11,3%, что выше ожидаемого показателя 2026 года. В то же время официальная статистика свидетельствует о сокращении количества зарегистрированных безработных, однако работодатели и дальше сталкиваются с острым дефицитом квалифицированных кадров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

МВФ оценил уровень безработицы в Украине

По состоянию на конец июня 2026 года в Украине на учете состояли 93,1 тысяч человек со статусом безработного. Это на 2,2% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, и на 1,3% меньше, чем в мае.

Всего за первое полугодие 2026 года статус безработного имели 220,6 тысяч украинцев, что на 2,8% меньше, чем за тот же период 2025 года.

Однако эти показатели не означают автоматического роста занятости. МВФ оценивает уровень безработицы по методологии Международной организации труда, в то время как государственная статистика учитывает только тех людей, которые официально зарегистрировались в службе занятости, отмечает Гетманцев.

Следовательно, уменьшение количества зарегистрированных безработных не всегда означает, что люди нашли работу. Статус безработного может быть прекращен по другим причинам – например, из-за начала обучения, выхода на пенсию или по собственному заявлению человека.

При этом на рынке труда Украины сохраняется значительный дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. По состоянию на конец июня в базе Государственной службы занятости было 63,2 тысячи вакансий - примерно две вакансии на каждые три зарегистрированных безработных.

Несмотря на наличие вакансий, работодатели продолжают испытывать нехватку работников, особенно специалистов с необходимой квалификацией. Одной из главных проблем остается несоответствие навыков соискателей требованиям работодателей.

Региональная ситуация на рынке труда тоже существенно отличается. В некоторых областях количество зарегистрированных безработных за год выросло:

Ивано-Франковская область – +19,4%;

Тернопольская область – +16,2%;

Черновицкая область – +12%;

Львовская область – +10%;

Волынская область – +7,2%.

В то же время в ряде регионов количество зарегистрированных безработных сократилось:

Ровенская область – на 9,1%;

Полтавская область – на 6,9%;

Киевская область – на 4,6%.

На региональные отличия могут влиять перемещение населения, особенности местной экономики, структура занятости и спрос работодателей на работников.

Таким образом, несмотря на сокращение официально зарегистрированной безработицы, украинский рынок труда остается сложным: страна одновременно сталкивается с нехваткой кадров и высоким уровнем безработицы по международным оценкам.

Напомним, молодые украинцы получают больше возможностей на рынке труда – работодатели увеличивают количество вакансий и повышают зарплаты. Наибольший спрос сохраняется на продавцов, водителей, строителей, работников логистики и гостеприимства.