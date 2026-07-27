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Работа для студентов и молодежи: какие профессии в Украине предлагают зарплаты более 30 тысяч грн
Молодые украинцы получают больше возможностей на рынке труда – работодатели увеличивают количество вакансий и повышают зарплаты. Наибольший спрос сохраняется на продавцов, водителей, строителей, работников логистики и гостеприимства.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование OLX Работа.
Какие профессии стали самыми выгодными для молодежи
Среди популярнейших вакансий для молодежи лидируют позиции продавцов. По сравнению с июнем 2025 г. количество таких объявлений возросло на 12%. Медианная зарплата в этой должности в июне 2026 года составила 25 350 грн.
Среди других востребованных вакансий в сфере торговли:
- кассир – медианная зарплата 25 845 грн;
- продавец-консультант – 25 475 грн;
- пекарь – 33 300 грн;
- менеджер по продажам – 27 750 грн.
Помимо торговли молодым кандидатам предлагают работу в сферах логистики, доставки, строительства и облицовочных работ.
Среди таких вакансий:
- грузчик – медианная зарплата 29 159 грн;
- водитель – 33 500 грн;
- разнорабочий – 25 250 грн;
- строитель – 36 750 грн.
За год количество предложений на отдельные рабочие профессии заметно возросло. В частности, вакансий для грузчиков стало больше на 34%, строителей – на 25%, разнорабочих – на 19%.
В летний период также увеличивается спрос на работников в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и туризма. Часть этих вакансий подходит студентам и молодым кандидатам без большого опыта работы.
Среди таких предложений:
- повар – медианная зарплата 33 150 грн;
- бариста – 21 400 грн;
- официант – 22 625 грн.
Больше всего вакансий для молодежи сосредоточено в сфере обслуживания, торговли, логистики и рабочих профессиях.
В каких регионах выросло количество вакансии и
Рынок труда для молодых кандидатов в разных регионах Украины меняется неравномерно. В части областей количество вакансий для студентов и работников до 18 лет выросло, в то время как в других - сократилось.
Наибольший рост предложений работы для молодежи зафиксирован в:
- Закарпатской области – +26%;
- Житомирской – +24%;
- Львовской – +23%;
- Волынской – +20%;
- Кировоградской – +18%.
Еще в трех областях – Черниговской, Тернопольской и Николаевской – количество вакансий выросло на 13%.
В Киевской области, где сосредоточено наибольшее количество предложений работы, ситуация почти не изменилась – количество вакансий для молодежи сократилось всего на 1% по сравнению с июнем 2025 года.
В то же время, наибольшее падение предложений зафиксировали в Сумской области - на 28%, Полтавской и Днепропетровской - на 20%.
Параллельно работодатели повышают зарплаты на наиболее востребованные позиции. За год медианные доходы выросли, в частности:
- продавцы – на 18%, до 25 350 грн;
- штукатуры – на 24%, до 80 500 грн;
- комплектовщики – на 25%, до 28 469 грн;
- кладовщики – на 16%, до 29 000 грн;
- кассиры – на 15%, до 25 845 грн;
- грузчики – на 20%, до 29 159 грн;
- строители – на 21%, до 36 750 грн;
- бариста – на 16%, до 21 400 грн.
Наибольший рост зарплат зафиксировали для продавцов-консультантов – на 27% (до 25 475 грн) и водителей – на 26% (до 33 500 грн).
Ранее сообщалось, что с января по июль 2026 года в Государственную службу занятости обратились 76 тысяч работодателей, зарегистрировавших более 242 тысяч вакансий. Из-за дефицита кадров зарплаты на некоторых гражданских должностях достигли 170 тысяч гривен в месяц, а лидером по количеству предложений стала Львовская область.