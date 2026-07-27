Работа для студентов и молодежи: какие профессии в Украине предлагают зарплаты более 30 тысяч грн

Молодые украинцы получают больше возможностей на рынке труда – работодатели увеличивают количество вакансий и повышают зарплаты. Наибольший спрос сохраняется на продавцов, водителей, строителей, работников логистики и гостеприимства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование OLX Работа.

Какие профессии стали самыми выгодными для молодежи

Среди популярнейших вакансий для молодежи лидируют позиции продавцов. По сравнению с июнем 2025 г. количество таких объявлений возросло на 12%. Медианная зарплата в этой должности в июне 2026 года составила 25 350 грн.

Среди других востребованных вакансий в сфере торговли:

кассир – медианная зарплата 25 845 грн;

продавец-консультант – 25 475 грн;

пекарь – 33 300 грн;

менеджер по продажам – 27 750 грн.

Помимо торговли молодым кандидатам предлагают работу в сферах логистики, доставки, строительства и облицовочных работ.

Среди таких вакансий:

грузчик – медианная зарплата 29 159 грн;

водитель – 33 500 грн;

разнорабочий – 25 250 грн;

строитель – 36 750 грн.

За год количество предложений на отдельные рабочие профессии заметно возросло. В частности, вакансий для грузчиков стало больше на 34%, строителей – на 25%, разнорабочих – на 19%.

В летний период также увеличивается спрос на работников в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и туризма. Часть этих вакансий подходит студентам и молодым кандидатам без большого опыта работы.

Среди таких предложений:

повар – медианная зарплата 33 150 грн;

бариста – 21 400 грн;

официант – 22 625 грн.

Больше всего вакансий для молодежи сосредоточено в сфере обслуживания, торговли, логистики и рабочих профессиях.

В каких регионах выросло количество вакансии и

Рынок труда для молодых кандидатов в разных регионах Украины меняется неравномерно. В части областей количество вакансий для студентов и работников до 18 лет выросло, в то время как в других - сократилось.

Наибольший рост предложений работы для молодежи зафиксирован в:

Закарпатской области – +26%;

Житомирской – +24%;

Львовской – +23%;

Волынской – +20%;

Кировоградской – +18%.

Еще в трех областях – Черниговской, Тернопольской и Николаевской – количество вакансий выросло на 13%.

В Киевской области, где сосредоточено наибольшее количество предложений работы, ситуация почти не изменилась – количество вакансий для молодежи сократилось всего на 1% по сравнению с июнем 2025 года.

В то же время, наибольшее падение предложений зафиксировали в Сумской области - на 28%, Полтавской и Днепропетровской - на 20%.

Параллельно работодатели повышают зарплаты на наиболее востребованные позиции. За год медианные доходы выросли, в частности:

продавцы – на 18%, до 25 350 грн;

штукатуры – на 24%, до 80 500 грн;

комплектовщики – на 25%, до 28 469 грн;

кладовщики – на 16%, до 29 000 грн;

кассиры – на 15%, до 25 845 грн;

грузчики – на 20%, до 29 159 грн;

строители – на 21%, до 36 750 грн;

бариста – на 16%, до 21 400 грн.

Наибольший рост зарплат зафиксировали для продавцов-консультантов – на 27% (до 25 475 грн) и водителей – на 26% (до 33 500 грн).

Ранее сообщалось, что с января по июль 2026 года в Государственную службу занятости обратились 76 тысяч работодателей, зарегистрировавших более 242 тысяч вакансий. Из-за дефицита кадров зарплаты на некоторых гражданских должностях достигли 170 тысяч гривен в месяц, а лидером по количеству предложений стала Львовская область.