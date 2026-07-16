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Украинские работодатели предложили 242 тысячи вакансий за полгода: где самые высокие зарплаты

работа
Украинские работодатели предложили 242 тысячи вакансий / Freepik

В первом полугодии 2026 года в Государственную службу занятости обратились 76 тысяч работодателей, зарегистрировавших более 242 тысяч вакансий. Из-за дефицита кадров зарплаты на некоторых гражданских должностях достигли 170 тысяч гривен в месяц, а лидером по количеству предложений стала Львовская область.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба учреждения.

По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году количество работодателей увеличилось на 6,2%, а объем предложенных вакансий вырос на 4,6%.

Где больше всего вакансий?

Наибольшее количество предложений и активных работодателей зафиксировано во Львовской области. Региональное отделение службы занятости сотрудничало с 6,6 тысяч работодателей, что составляет почти 9% от их общего количества в стране. Они предложили более 28 тысяч рабочих мест или 11,6% от общеукраинского объема вакансий.

Самыми популярными вакансиями по количеству рабочих мест стали:

  • водитель автотранспортных средств - 10,6 тысяч вакансий;
  • продавец продовольственных товаров - 9,8 тысяч;
  • продавец-консультант - 7,8 тысяч;
  • повар - 6 тысяч;
  • бухгалтер – 5,3 тысяч.

Где самые высокие зарплаты?

Высокий средний уровень заработной платы среди гражданских предложений зафиксирован по следующим должностям:

  • оператор радиочастотного контроля - 170 тысяч гривен;
  • высший электромонтажник - 150 тысяч гривен;
  • технический руководитель - 142,8 тысяч гривен;
  • начальник или заведующий подразделением - 140 тысяч гривен;
  • директор по производству - 125 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что нехватка рабочей силы стала одним из главных вызовов для украинского бизнеса — рекордные 71% предприятий считают дефицит кадров препятствием для производства.  

Автор:
Татьяна Ковальчук