Украинские работодатели предложили 242 тысячи вакансий за полгода: где самые высокие зарплаты

В первом полугодии 2026 года в Государственную службу занятости обратились 76 тысяч работодателей, зарегистрировавших более 242 тысяч вакансий. Из-за дефицита кадров зарплаты на некоторых гражданских должностях достигли 170 тысяч гривен в месяц, а лидером по количеству предложений стала Львовская область.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба учреждения.

По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году количество работодателей увеличилось на 6,2%, а объем предложенных вакансий вырос на 4,6%.

Где больше всего вакансий?

Наибольшее количество предложений и активных работодателей зафиксировано во Львовской области. Региональное отделение службы занятости сотрудничало с 6,6 тысяч работодателей, что составляет почти 9% от их общего количества в стране. Они предложили более 28 тысяч рабочих мест или 11,6% от общеукраинского объема вакансий.

Самыми популярными вакансиями по количеству рабочих мест стали:

водитель автотранспортных средств - 10,6 тысяч вакансий;

продавец продовольственных товаров - 9,8 тысяч;

продавец-консультант - 7,8 тысяч;

повар - 6 тысяч;

бухгалтер – 5,3 тысяч.

Где самые высокие зарплаты?

Высокий средний уровень заработной платы среди гражданских предложений зафиксирован по следующим должностям:

оператор радиочастотного контроля - 170 тысяч гривен;

высший электромонтажник - 150 тысяч гривен;

технический руководитель - 142,8 тысяч гривен;

начальник или заведующий подразделением - 140 тысяч гривен;

директор по производству - 125 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что нехватка рабочей силы стала одним из главных вызовов для украинского бизнеса — рекордные 71% предприятий считают дефицит кадров препятствием для производства.