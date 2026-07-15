Кадровый дефицит: 71% украинских компаний заявляют о нехватке рабочей силы

Нехватка рабочей силы стала одним из главных вызовов для украинского бизнеса — рекордные 71% предприятий считают дефицит кадров препятствием для производства. Второе место среди – рост цен на сырье.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).

По данным июньского опроса учреждения, худшая ситуация в таких регионах : Днепропетровской, Полтавской, Житомирской и Запорожской областях, где о проблеме заявили более 80% компаний.

Как отмечает исполнительный директор ИЭД Оксана Кузяков, ситуация парадоксальная: искать работников становится несколько легче, но общая нехватка кадров усиливается. Доля предприятий, которым трудно найти квалифицированных специалистов, уменьшилась с 60,6% до 46,3%, а неквалифицированных работников ищут с трудом 30,4% компаний. Труднее всего закрывать вакансии среднему бизнесу. При этом только 4,6% предприятий планируют увеличить штат в ближайшее время.

Другие препятствия и безопасность

Второе место среди проблем занимает рост цен на сырье, о чем отмечают 50% компаний. На третьем месте оказался фактор опасных условий труда (41%).

Старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел объяснил, что безопасность больше всего беспокоит крупные предприятия (более 50%), поскольку крупные промышленные объекты чаще становятся целями врага. Среди регионов этот фактор больше волнует бизнес в таких областях, как Ровенская, Одесская, Киевская, Запорожская и Днепропетровская области.

В то же время, уменьшились проблемы со сбытом: о снижении спроса заявили 31% опрошенных против 38% в мае. Проблемы с логистикой волнуют 30%, а отключение света, воды или тепла – 19% предприятий. Из-за обесточения в мае 27% компаний временно приостанавливали работу, однако 46% работали непрерывно.

Напомним, более 1,5 тыс. украинцев в возрасте 50+ уже нашли работодателя благодаря программе поддержки занятости "Опыт имеет значение". По состоянию на 22 июня 841 участник трудоустроился, еще 713 проходят стажировку с перспективой дальнейшего трудоустройства.