Вопреки дефициту кадров и разрушениям: украинский бизнес четвертый месяц подряд работает "в плюс"

Украинские предприятия четвертый месяц положительно оценивают результаты своей деятельности. Несмотря на незначительное снижение индекса по сравнению с маем, оптимизм на рынке держится благодаря стабильной ситуации в энергетике, поступлению внешней финансовой помощи и сезонному оживлению спроса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты ежемесячного опроса Национального банка.

Сводный индекс ожиданий деловой активности в июне 2026 года составил 50.4 пункта. Это несколько ниже майского показателя (52.1), но все равно превышает нейтральный уровень в 50 пунктов, что свидетельствует о положительных настроениях. Главными сдерживающими факторами для бизнеса остаются разрушение инфраструктуры, нехватка квалифицированных кадров и рост затрат на оплату труда.

Настроения в секторах: оценки отраслей и ситуация с кадрами

Высокие оценки продемонстрировали строительные компании благодаря финансированию ремонтов и благоприятной погоде. В общем ситуация по отраслям выглядит так:

Строительство (индекс 54.5): лидер по уровню оптимизма. Предприятия ожидают роста объемов работ, увеличения заказов и более активной закупки стройматериалов.

Торговля (индекс 50.6): сектор вернулся к положительным оценкам. Этому способствовали понижение цен на горючее, достаточное количество продуктов и устойчивый спрос со стороны покупателей.

Сфера услуг (индекс 50.2): удерживает положительные позиции четвертый месяц подряд благодаря отлаженной логистике, хотя темпы ожиданий новых заказов несколько замедлились.

Промышленность (индекс 50.0): показатель остановился на нейтральной границе. Производители стабильно оценивают внутренний спрос, но прогнозируют уменьшение объемов новых экспортных заказов.

Общей положительной тенденцией для всех секторов является ожидание, что темпы роста закупочных цен и тарифов на собственную продукцию замедлятся.

В то же время, ситуация на рынке труда остается напряженной. Единственной сферой, где руководители планируют расширять штат, есть строительство. Предприятия других секторов и, прежде всего, промышленность, настроены на дальнейшее сокращение численности персонала.

Напомним, ранее регулятор отмечал, что экономика Украины замедлила рост из-за российских атак, но банки продолжают активно кредитовать бизнес. По данным НБУ, несмотря на сдерживающие факторы, кредитная экспансия в стране длится дольше всего за последние 15 лет, а сама банковская система демонстрирует устойчивость.