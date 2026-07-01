Всупереч дефіциту кадрів та руйнуванням: український бізнес четвертий місяць поспіль працює "в плюс"

Українські підприємства четвертий місяць поспіль позитивно оцінюють результати своєї діяльності. Незважаючи на незначне зниження індексу порівняно з травнем, оптимізм на ринку тримається завдяки стабільній ситуації в енергетиці, надходженню зовнішньої фінансової допомоги та сезонному пожвавленню попиту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на результати щомісячного опитування Національного банку України.

Зведений Індекс очікувань ділової активності у червні 2026 року становив 50.4 пункту. Це трохи нижче за травневий показник (52.1), але все одно перевищує нейтральний рівень у 50 пунктів, що свідчить про позитивні настрої. Головними стримуючими факторами для бізнесу залишаються руйнування інфраструктури, брак кваліфікованих кадрів та зростання витрат на оплату праці.

Настрої в секторах: оцінки галузей та ситуація з кадрами

Найвищі оцінки продемонстрували будівельні компанії завдяки фінансуванню ремонтів та сприятливій погоді. Загалом ситуація по галузях виглядає так:

Будівництво (індекс 54.5): лідер за рівнем оптимізму. Підприємства очікують зростання обсягів робіт, збільшення замовлень та активнішої закупівлі будматеріалів.

Торгівля (індекс 50.6): сектор повернувся до позитивних оцінок. Цьому сприяли зниження цін на пальне, достатня кількість товарів і стійкий попит з боку покупців.

Сфера послуг (індекс 50.2): утримує позитивні позиції четвертий місяць поспіль завдяки налагодженій логістиці, хоча темпи очікувань щодо нових замовлень дещо сповільнилися.

Промисловість (індекс 50.0): показник зупинився на нейтральній межі. Виробники стабільно оцінюють внутрішній попит, але прогнозують зменшення обсягів нових експортних замовлень.

Спільною позитивною тенденцією для всіх секторів є очікування, що темпи зростання закупівельних цін та тарифів на власну продукцію почнуть сповільнюватися.

Водночас ситуація на ринку праці залишається напруженою. Єдиною сферою, де керівники планують розширювати штат, є будівництво. Підприємства інших секторів, і найперше промисловість, налаштовані на подальше скорочення чисельності персоналу.

Нагадаємо, раніше регулятор зазначав, що економіка України сповільнила зростання через російські атаки, але банки продовжують активно кредитувати бізнес. За даними НБУ, незважаючи на стримувальні фактори, кредитна експансія в країні триває найдовше за останні 15 років, а сама банківська система демонструє стійкість.