Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,86

+0,05

EUR

51,07

+0,11

Готівковий курс:

USD

44,92

44,80

EUR

51,40

51,20

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

$746 млрд на війну: Путін вимагає фінансувати армію попри рекордний дефіцит бюджету

Володимир Путін
Путін вимагає фінансувати армію попри рекордний дефіцит бюджету / Фото: Kremlin

Військові витрати залишаться головним пріоритетом під час підготовки російського бюджету на найближчі три роки. При цьому фактичні видатки на армію перевищать початковий план ще на 4–5 трлн рублів, змушуючи владу скорочувати фінансування цивільних галузей та соціальних програм.

Про це повідомляє Delo.ua з посилання на матеріал The Moscow Times.

Російський диктатор Володимир Путін доручив уряду зберегти військові потреби як головний орієнтир під час формування проєкту федерального бюджету на 2027–2029 роки. На засіданні з економічних питань він заявив, що ключовими завданнями залишаються зміцнення обороноздатності країни та забезпечення потреб збройних сил, які беруть участь у війні проти України.

Зростання дефіциту та скорочення необоронних витрат

Попри офіційні заяви про стабільність економіки, виконання поточного бюджету супроводжується стрімким зростанням видатків та збільшенням дефіциту. За оцінками експертів, підсумкові військові витрати РФ перевищать закладені в законі показники на 4–5 трлн рублів, а сукупний дефіцит держбюджету за підсумками року може сягнути 6–7 трлн рублів.

Щоб компенсувати ці витрати, російська влада змушена скорочувати цивільні програми, підвищувати податкове навантаження на бізнес та залучати додаткові кошти через державні запозичення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росії бракує грошей на покриття дефіциту бюджету. Кабмін РФ планує залучити їх до фінансування бюджетного дефіциту, який за січень-червень наблизився до 6 трлн рублів. Через слабкий попит на звичайні державні облігації Мінфін Росії планує розмістити папери з плаваючим купоном на 1,5 трлн рублів, переклавши на бюджет ризик подальшого зростання процентних ставок.

Автор:
Максим Кольц