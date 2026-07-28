$746 млрд на війну: Путін вимагає фінансувати армію попри рекордний дефіцит бюджету

Військові витрати залишаться головним пріоритетом під час підготовки російського бюджету на найближчі три роки. При цьому фактичні видатки на армію перевищать початковий план ще на 4–5 трлн рублів, змушуючи владу скорочувати фінансування цивільних галузей та соціальних програм.

Про це повідомляє Delo.ua з посилання на матеріал The Moscow Times.

Російський диктатор Володимир Путін доручив уряду зберегти військові потреби як головний орієнтир під час формування проєкту федерального бюджету на 2027–2029 роки. На засіданні з економічних питань він заявив, що ключовими завданнями залишаються зміцнення обороноздатності країни та забезпечення потреб збройних сил, які беруть участь у війні проти України.

Зростання дефіциту та скорочення необоронних витрат

Попри офіційні заяви про стабільність економіки, виконання поточного бюджету супроводжується стрімким зростанням видатків та збільшенням дефіциту. За оцінками експертів, підсумкові військові витрати РФ перевищать закладені в законі показники на 4–5 трлн рублів, а сукупний дефіцит держбюджету за підсумками року може сягнути 6–7 трлн рублів.

Щоб компенсувати ці витрати, російська влада змушена скорочувати цивільні програми, підвищувати податкове навантаження на бізнес та залучати додаткові кошти через державні запозичення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росії бракує грошей на покриття дефіциту бюджету. Кабмін РФ планує залучити їх до фінансування бюджетного дефіциту, який за січень-червень наблизився до 6 трлн рублів. Через слабкий попит на звичайні державні облігації Мінфін Росії планує розмістити папери з плаваючим купоном на 1,5 трлн рублів, переклавши на бюджет ризик подальшого зростання процентних ставок.