$746 млрд на войну: Путин требует финансировать армию, несмотря на рекордный дефицит бюджета

Военные расходы останутся главным приоритетом при подготовке российского бюджета на ближайшие три года. При этом фактические расходы на армию превысят первоначальный план еще на 4–5 трлн рублей, заставляя власти сокращать финансирование гражданских отраслей и социальных программ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

Российский диктатор Владимир Путин поручил правительству сохранить военные нужды как главный ориентир при формировании проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы. На заседании по экономическим вопросам он заявил, что ключевыми задачами остаются укрепление обороноспособности страны и обеспечение потребностей вооруженных сил, участвующих в войне против Украины.

Рост дефицита и сокращение необоронительных расходов

Несмотря на официальные заявления о стабильности экономики, выполнение текущего бюджета сопровождается стремительным ростом расходов и увеличением дефицита. По оценкам экспертов, итоговые военные расходы РФ превысят заложенные в законе показатели на 4–5 трлн рублей, а совокупный дефицит госбюджета по итогам года может достичь 6–7 трлн рублей.

Чтобы компенсировать эти расходы, российские власти вынуждены сокращать гражданские программы, повышать налоговую нагрузку на бизнес и привлекать дополнительные средства через государственные заимствования.

Напомним, ранее сообщалось, что России не хватает денег на покрытие дефицита бюджета. Кабмин РФ планирует привлечь их к финансированию бюджетного дефицита, за январь-июнь приблизившийся к 6 трлн рублей. Из-за слабого спроса на обычные государственные облигации Минфин России планирует разместить бумаги с плавающим купоном на 1,5 трлн рублей, переведя на бюджет риск дальнейшего роста процентных ставок.