37 млн грн помощи Украине: НАБУ разоблачило схему вывода средств через конвертационные центры

Бывший госсекретарь МИД Украины и еще несколько человек стали фигурантами дела о возможном присвоении более 37 млн грн международной помощи. Денежные средства выводили через подконтрольные компании и конвертационные центры.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НАБУ.

37 млн грн помощи исчезли из схемы

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили организованную преступную группу, которую, по данным следствия, возглавлял бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины.

Как установило следствие, участники группы могли завладеть средствами иностранных граждан и международных доноров, предназначенных для поддержки Украины в начале полномасштабного вторжения России. В дальнейшем эти средства, по версии правоохранителей, легализовали через конвертационные центры.

По данным НАБУ, бывший госсекретарь МИД убеждал международных доноров и работников украинских дипломатических учреждений за границей перечислять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной общественной организации.

В то же время, экспертиза установила, что средства, поступавшие на счет этой ОО, имели юридический статус целевых бюджетных средств специального фонда Министерства иностранных дел Украины.

В дальнейшем деньги переводили на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей и юридических лиц. После этого их направляли через конвертационные центры для обналичивания.

По версии следствия, полученные таким образом участники схемы использовали для собственного обогащения.

Чтобы создать видимость законной деятельности общественной организации, фигуранты, как утверждают правоохранители, производили фиктивные документы и заключали грантовые соглашения с внесением ложных сведений.

Следствие установило факт легализации средств на общую сумму свыше 37 млн грн — примерно 1,28 млн долларов США по курсу на момент совершения преступления.

Среди подозреваемых:

бывший государственный секретарь МИД Украины (2020-2024 годы) - организатор схемы;

бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД , ныне работник дипломатической службы;

советник бывшего министра иностранных дел , руководитель подконтрольной общественной организации;

бухгалтер публичной организации.

Напомним, правоохранители разоблачили масштабную схему завладения средствами АО "Укрзализныця" при закупке пассажирского подвижного состава. Ущерб государства превысил 64 млн грн.