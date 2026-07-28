Украина и Япония запускают сеть лабораторий для проверки разминированных грунтов

Для безопасного возвращения разминированных участков в сельскохозяйственное обращение в Украине создадут Центр передового опыта по анализу почв. Инициатива предусматривает тестирование системы GRIT с искусственным интеллектом и формирование сети лабораторий и научных учреждений, которые будут работать по единым методикам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и окружающей среды Украины.

"Очищенная земля должна стать пригодной для использования. Для этого необходимо определять приоритеты с учетом потребностей общин, оценивать безопасность почв и совмещать разминирование с планированием восстановления и экономической деятельностью", - отметил замминистра Игорь Безкаравайный.

Украина и Японское агентство международного сотрудничества ( JICA ) согласовали шаги по восстановлению загрязненных территорий.

Использование системы GRIT и ШИ

Стороны обсудили реализацию пилотного проекта изюмского района Харьковской области. Для определения очередности разминирования участков используют цифровую систему GRIT , которая объединяет данные о минной опасности, повреждении инфраструктуры и экономической ситуации.

В настоящее время в регионе испытывают модуль оценки повреждений домов на основе искусственного интеллекта. Данные системы также применимы для выявления малых фермерских хозяйств и сельских домохозяйств, которые нуждаются в поддержке в рамках будущих программ FAO и WFP .

Создание сети лабораторий

Для проверки безопасности земель после разминирования планируется сформировать Центр передового опыта по анализу почв (Soil Analysis Center of Excellence ) . Это будет сеть украинских лабораторий, которые будут работать по единым методикам.

В сеть войдут:

Институт охраны почв Украины;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;

прочие профильные лаборатории.

JICA рассмотрит возможность предоставления технической помощи, привлечения международных экспертов и организации обучающих визитов в Японию.

В рамках инициативы Women , Peace and Security представители JICA передадут новой Гендерной рабочей группе в Украине результаты обучающего визита в Японию. Эта группа будет разрабатывать рекомендации по расширению участия женщин в противоминной деятельности.

Напомним, в Украине операторы противоминной деятельности выполнили 100 договоров на разминирование земель сельскохозяйственного назначения с начала действия бюджетной программы.