Около миллиарда гривен на разминирование: в Украине выполнили первую сотню договоров

В Украине операторы противоминной деятельности выполнили 100 договоров на разминирование земель сельскохозяйственного назначения с начала действия бюджетной программы. В результате к использованию вернули 16,4 тысяч гектаров агроугодий, а общая стоимость выполненных работ составила более 966 миллионов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Министерства экономики Украины.

По словам замминистра Игоря Безкаравайного, операторы уже высвободили около четверти всех идентифицированных загрязненных сельскохозяйственных земель, причем более половины этого результата были достигнуты в течение 2025 года.

Региональное распределение и лидеры

Безоговорочным лидером и по площадям разминированных земель, и по количеству заключенных соглашений является Харьковская область:

Харьковская область: закрыли 49 договоров, очистили 11,5 тыс. га земель на сумму 676,7 млн. грн.

Киевская область: выполнили 14 договоров, очистили 2,4 тыс. га (участки были существенно большими) стоимостью 136,6 млн. грн.

Николаевская область: выполнили 32 договора, очистили 2,1 тыс. га стоимостью 130,4 млн. грн.

Херсонская область: закрыли 5 договоров, очистили 368 га стоимостью 22,5 млн. грн.

Как отметил директор Центра гуманитарного разминирования Владимир Байда, параллельно развивается система независимого контроля качества. Это позволяет как можно быстрее подтверждать безопасность участков после завершения работ, чтобы аграрии могли сразу же возвращать их в обработку.

Течение программы в 2026 году

В текущем году из-за изменения названия и расширения бюджетной программы прием заявок начался в апреле. По состоянию на июль верифицированы заявки на разминирование агроземель на сумму более 925,2 млн. гривен. Центр гуманитарного разминирования уже заключил 35 договоров на проведение работ площадью 5,7 тыс. га на сумму 580,3 млн. грн.

В государственном бюджете на 2026 год на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных участков заложено 1,7 миллиарда гривен.

Государственная программа "Гуманитарное разминирование" предусматривает 100% покрытие расходов на очистку агроземель, а также 80% компенсации за разминирование, выполненное в период с 24 февраля 2022 по 15 апреля 2024 года. Принять участие в ней могут сельхозпроизводители и государственные предприятия (100% акций в собственности государства), факт загрязнения участков которых подтвержден Центром противоминной деятельности.

Напомним, Центр гуманитарного разминирования подписал контракты на 432 млн. грн. с операторами противоминной деятельности для очистки более 4,2 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.