Центр гуманитарного разминирования подписал контракты на 432 млн грн

Центр гуманитарного разминирования заключил 29 договоров с операторами противоминной деятельности по очистке более 4,2 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Общая стоимость контрактов превышает 432 млн. грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Договоры заключены по результатам торгов в системе Prozorro после запуска обновленной бюджетной программы "Гуманитарное разминирование". Впервые в рамках программы контракты подписали разминирование земель единоличных фермерских хозяйств и угодий Государственного земельного банка.

На землях Госзембанка операторы будут выполнять работы почти на 1 900 га. В частности, три участка общей площадью почти 1 300 га расположены в Харьковской области, еще один площадью 606 га - в Николаевской области.

Также заключено несколько договоров на очистку земель, находящихся в собственности или в аренде частных домохозяйств. Площадь таких участков составляет от 1,7 до более 73 га. Большинство из них загрязнены противопехотными и противотранспортными минами, неразорванными взрывоопасными предметами, кассетными боеприпасами и боеприпасами к стрелковому оружию.

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Игоря Безкаравайного, очищение земель Госзембанка позволит в дальнейшем передавать их в аренду по рыночной стоимости, а возврат к использованию частных участков должен стимулировать мелких фермеров активнее приобщаться к государственной программе.

Государственная программа "Гуманитарное разминирование" предусматривает полное финансирование очистки нуждающихся в разминировании сельскохозяйственных земель, а также компенсацию 80% расходов за уже выполненные работы в период с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года.

Подать заявку на участие в программе могут сельскохозяйственные производители и хозяйственные общества, 100% акций которых принадлежат государству при условии подтверждения загрязнения земель Центром противоминной деятельности и соответствия установленным критериям. Заявки принимаются через Государственный аграрный реестр или через органы местного самоуправления.

Напомним, Центр гуманитарного разминирования впервые объявил аукционы по очистке земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности. Первые торги уже стартовали в системе и касаются участков в Изюмском районе Харьковской области.