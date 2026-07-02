Центр гуманітарного розмінування підписав контракти на 432 млн грн

Центр гуманітарного розмінування уклав 29 договорів з операторами протимінної діяльності на очищення понад 4,2 тис. га земель сільськогосподарського призначення. Загальна вартість контрактів перевищує 432 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Договори укладено за результатами торгів у системі Prozorro після запуску оновленої бюджетної програми "Гуманітарне розмінування". Вперше в межах програми контракти підписали на розмінування земель одноосібних фермерських господарств та угідь Державного земельного банку.

На землях Держзембанку оператори виконуватимуть роботи на майже 1 900 га. Зокрема, три ділянки загальною площею майже 1 300 га розташовані у Харківській області, ще одна площею 606 га — у Миколаївській області.

Також укладено кілька договорів на очищення земель, що перебувають у власності або оренді приватних домогосподарств. Площа таких ділянок становить від 1,7 до понад 73 га. Більшість із них забруднена протипіхотними та протитранспортними мінами, нерозірваними вибухонебезпечними предметами, касетними боєприпасами та боєприпасами до стрілецької зброї.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігоря Безкаравайного, очищення земель Держзембанку дозволить надалі передавати їх в оренду за ринковою вартістю, а повернення до використання приватних ділянок має стимулювати дрібних фермерів активніше долучатися до державної програми.

Державна програма "Гуманітарне розмінування" передбачає повне фінансування очищення сільськогосподарських земель, які потребують розмінування, а також компенсацію 80% витрат за вже виконані роботи у період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року.

Подати заявку на участь у програмі можуть сільськогосподарські виробники та господарські товариства, 100% акцій яких належать державі, за умови підтвердження забруднення земель Центром протимінної діяльності та відповідності встановленим критеріям. Заявки приймаються через Державний аграрний реєстр або через органи місцевого самоврядування.

Нагадаємо, Центр гуманітарного розмінування вперше оголосив аукціони на очищення земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у приватній власності. Перші торги вже стартували в системі та стосуються ділянок в Ізюмському районі Харківської області.