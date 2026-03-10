- Категорія
Держзембанк виставляє на аукціон 5,4 тис. га простоюючої землі на Одещині
Державний земельний банк відсудив 5,4 тис. га державних сільгоспземель на Одещині, які понад півтора року перебували під арештом, й виставив їх на онлайн-аукціони в системі Prozorro.Продажі. Це більше 80 ділянок з правом користування до 14 років.
Як пише Delo.ua, про це повідомили у Фонді держмайна України.
Йдеться про землі у Березівському районі Одеської області, які раніше перебували у постійному користуванні державного підприємства під управлінням Мінʼюсту. Через судовий спір із Петровірівською сільською радою понад півтора року ці ділянки були під арештом і фактично простоювали.
За цей час держава втратила приблизно близько 19,3 млн грн.
Площа ділянок варіюється від 1 до майже 600 гектарів, а середній розмір становить близько 67 гектарів.
