Госзембанк выставляет на аукцион 5,4 тыс. га простояющей земли в Одесской области

Государственный земельный банк отсудил 5,4 тыс. га государственных сельхозземель в Одесской области, которые более полутора лет находились под арестом, и выставил их на онлайн-аукционы в системе Prozorro.Продажи. Это более 80 участков с правом использования до 14 лет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Фонде госимущества Украины.

Речь идет о землях в Березовском районе Одесской области, ранее находившихся в постоянном пользовании государственного предприятия под управлением Минюста. Из-за судебного спора с Петровировским сельским советом более полутора лет эти участки были под арестом и фактически простаивали.

За это время государство потеряло около 19,3 млн грн.

Площадь участков варьируется от 1 до 600 гектаров, а средний размер составляет около 67 гектаров.

