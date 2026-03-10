Запланована подія 2

Госзембанк выставляет на аукцион 5,4 тыс. га простояющей земли в Одесской области

поле
Агропроизводители получат доступ сельхозземель в Одесской области через открытые онлайн-аукционы. / ФГИУ

Государственный земельный банк отсудил 5,4 тыс. га государственных сельхозземель в Одесской области, которые более полутора лет находились под арестом, и выставил их на онлайн-аукционы в системе Prozorro.Продажи. Это более 80 участков с правом использования до 14 лет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Фонде госимущества Украины.

Речь идет о землях в Березовском районе Одесской области, ранее находившихся в постоянном пользовании государственного предприятия под управлением Минюста. Из-за судебного спора с Петровировским сельским советом более полутора лет эти участки были под арестом и фактически простаивали.

За это время государство потеряло около 19,3 млн грн.

Площадь участков варьируется от 1 до 600 гектаров, а средний размер составляет около 67 гектаров.

Ранее сообщалось о стоимости участков по регионам в Украине в 2025 году .

Автор:
Ольга Сичь