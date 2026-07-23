Майже мільярд гривень на розмінування: в Україні виконали першу сотню договорів

В Україні оператори протимінної діяльності виконали 100 договорів на розмінування земель сільськогосподарського призначення з початку дії відповідної бюджетної програми. У результаті до використання повернули 16,4 тисячі гектарів агроугідь, а загальна вартість виконаних робіт склала понад 966 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Міністерства економіки України.

За словами заступника міністра Ігоря Безкаравайного, оператори вже вивільнили близько чверті всіх ідентифікованих забруднених сільськогосподарських земель, причому понад половину цього результату було досягнуто упродовж 2025 року.

Регіональний розподіл та лідери

Беззаперечним лідером і за площами розмінованих земель, і за кількістю укладених угод є Харківська область:

Харківська область: закрили 49 договорів, очистили 11,5 тис. га земель на суму 676,7 млн грн.

Київська область: виконали 14 договорів, очистили 2,4 тис. га (ділянки були суттєво більшими) вартістю 136,6 млн грн.

Миколаївська область: виконали 32 договори, очистили 2,1 тис. га вартістю 130,4 млн грн.

Херсонська область: закрили 5 договорів, очистили 368 га вартістю 22,5 млн грн.

Як зазначив директор Центру гуманітарного розмінування Володимир Байда, паралельно розбудовується система незалежного контролю якості. Це дозволяє якнайшвидше підтверджувати безпечність ділянок після завершення робіт, щоб аграрії могли одразу повертати їх в обробіток.

Перебіг програми у 2026 році

У поточному році через зміну назви та розширення бюджетної програми прийом заявок розпочався у квітні. Станом на липень верифіковано заявки на розмінування агроземель на суму понад 925,2 млн гривень. Центр гуманітарного розмінування вже уклав 35 договорів на проведення робіт площею 5,7 тис. га на суму 580,3 млн грн.

У державному бюджеті на 2026 рік на гуманітарне розмінування сільськогосподарських ділянок закладено 1,7 мільярда гривень.

Державна програма "Гуманітарне розмінування" передбачає 100% покриття витрат на очищення агроземель, а також 80% компенсації за розмінування, виконане у період з 24 лютого 2022 року по 15 квітня 2024 року. Взяти участь у ній можуть сільгоспвиробники та державні підприємства (100% акцій у власності держави), факт забруднення ділянок яких підтверджено Центром протимінної діяльності.

Нагадаємо, Центр гуманітарного розмінування підписав контракти на 432 млн грн з операторами протимінної діяльності для очищення понад 4,2 тис. га земель сільськогосподарського призначення.