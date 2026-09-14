Ракети, дрони та ШІ: Brave1 профінансував розробку зброї на 6,2 млрд гривень

Кластер оборонних інновацій Brave1 з 2023 року профінансував створення та розвиток військових технологій на загальну суму 6,2 млрд гривень. За цей період українські defense-розробники отримали понад 1000 безповоротних грантів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Гранти кластера спрямовані на підвищення технологічної готовності продукції для фронту. За даними опитування BRDO, фінансування від Brave1 збільшує рівень готовності виробів у середньому на 1,7 пункта за шкалою TRL, не вимагаючи передачі державі прав інтелектуальної власності чи часток у компаніях. 79% опитаних виробників заявили, що не змогли б знайти аналогічної підтримки з інших джерел.

Окрім коштів, кластер організовує полігонні тестування, відгуки від військових і постачання зразків до підрозділів.

Напрями фінансування та грантові моделі

Наразі підтримка надається за чотирма основними напрямами. У межах базової програми видано 977 грантів на суму 2,3 млрд гривень (найбільше — на БпЛА, наземні роботизовані платформи та системи РЕБ/РЕР).

Спецгранти на напрямки "Ракети" та "Штучний інтелект" становили 145 млн гривень за 20 проєктами.

Ще 81 млн гривень виділили у 2026 році на 11 проєктів зі створення радарів та швидкісних дронів-перехоплювачів за спільною з ЄС програмою EU4UA Defence Tech із загальним бюджетом понад 150 млн гривень.

Окремим форматом виступають великі грантові конкурси під ТТХ Міноборони та Генштабу. За цим треком профінансовано 34 проєкти на 3,7 млрд гривень, серед яких крилаті й балістичні ракети, ЗРК, технології автономності та випуск вибухових речовин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові зможуть замовляти через Brave1 Market дрони з характеристиками під конкретне завдання — від типу зв'язку і камери до маси корисного навантаження та часу польоту. Система сама підбиратиме потенційних постачальників, а за однакових характеристик запускатиме торги за найнижчу ціну.