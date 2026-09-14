Після руйнування Каховської ГЕС: на Дніпропетровщині завершують будівництво водогонів

На Дніпропетровщині два проєкти з розвитку водної інфраструктури вийшли на фінальний етап. Після завершення робіт майже 30 тисяч мешканців двох громад отримають стабільне водопостачання та сучасне водовідведення. Будівництво нової інфраструктури розпочали у 2025 році після руйнування Каховської ГЕС.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Водопостачання на Дніпропетровщині

Необхідність у новій інфраструктурі виникла після руйнування Каховської ГЕС у 2023 році. Через це низка населених пунктів регіону залишилася без надійного джерела питної води. Будівництво нових об’єктів розпочали у 2025 році.

В одній із громад, де проживає близько 18 тисяч людей і до складу якої входять 35 населених пунктів, прокладають 8,8 км трубопроводу водопостачання та майже 2 км зовнішніх каналізаційних мереж.

Ключовим об’єктом проєкту є насосно-фільтрувальна станція потужністю 1 500 кубометрів води на добу. У перспективі її продуктивність планують збільшити до 3 000 кубометрів на добу. Наразі готовність станції становить 99%.

На об’єкті вже збудували під’їзні дороги, облаштували асфальтове покриття та завершили роботи з резервуаром чистої води. Також прокладено трубопроводи сирої та чистої води й каналізаційні мережі. Зараз тривають благоустрій території та пусконалагоджувальні роботи.

Другий проєкт реалізують у громаді з населенням близько 11 тисяч людей, до складу якої входять 14 населених пунктів. Тут передбачено будівництво 1,57 км трубопроводу водопостачання та 5,25 км зовнішніх каналізаційних мереж.

Насосно-фільтрувальна станція в цій громаді матиме потужність 1 000 кубометрів води на добу. Надалі її продуктивність можна буде збільшити до 3 000 кубометрів.

Готовність станції вже досягла 87%. Наразі там облаштовують поля фільтрації та впорядковують територію. Старе асфальтове покриття демонтували. Наступними етапами стануть укладання нового асфальту та облаштування під’їзних доріг.

Після завершення робіт обидві громади отримають повноцінну інфраструктуру водопостачання та водовідведення. Зокрема, каналізаційних систем раніше не було у більшості населених пунктів.

Очікується, що нова інфраструктура посилить стійкість громад і допоможе забезпечити базові потреби населення. Крім того, сучасні системи водовідведення мають сприяти належному поводженню зі стічними водами та зменшенню навантаження на довкілля.

Нагадаємо, у січні стало відомо про підготовку Кабміном нової моделі водокористування півдня країни, що включає майбутню відбудову Каховської ГЕС та мережі нових водогонів. За планом уряду, реформа буде розгорнута відразу після деокупації захоплених територій і базуватиметься на максимальній автоматизації та європейських стандартах енергоефективності. У Мінекономіки наголошують, що відновлення гідровузла є критично важливим не лише для забезпечення питною водою місцевого населення, а й для перезапуску промисловості та зрошувальних систем українського агросектору.