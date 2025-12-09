Питна вода для Миколаєва: коли повноцінно запрацює новий водогін (ФОТО)

До кінця 2025 року в Миколаєві завершать основні будівельні роботи на очисних спорудах та запустять першу ступінь очищення води. Повноцінно система запрацює навесні 2026 року, що дозволить забезпечити місто питною водою.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерство розвитку громад та територій.

Там нагадали, що миколаївський водогін включає не лише будівництво нового трубопроводу, а й створення сучасних систем очистки, впровадження автоматизованого контролю якості води та забезпечення стабільної роботи у надзвичайних умовах.

Щоб Миколаїв отримував очищену питну воду, паралельно реалізуються кілька ключових проєктів.

Так, у місті будується нова станція попередньої очистки води. Її фінансування здійснюється за рахунок частини коштів, зекономлених під час будівництва водогону. Комплекс включає:

станцію дозування реагентів,

дискову фільтрацію,

резервуари очищеної води,

електротехнічну інфраструктуру.

Завершення основних робіт планується до кінця року, готовність становить понад 80%.

Крім того, у Новій Одесі триває будівництво станції повного біологічного та механічного очищення стічних вод потужністю 200 м³/добу. Вона працюватиме за сучасною технологією MakBoxPro-200 та забезпечить екологічно безпечне очищення, зменшить навантаження на Південний Буг і захистить ґрунти та підземні води. Готовність робіт за проєктом становить 90%.

У Мінрозвитку наголошують, що всі об’єкти водогону відповідають вимогам безпеки: кабельні лінії прокладено під землею, передбачено резервні генератори та укриття для персоналу, обладнання здатне працювати навіть під час відключень електроенергії.

Про Миколаївський водогін

Миколаївський водогін став одним із найбільших інфраструктурних проєктів держави. Побудували його менш ніж за рік: восени 2024-го проведено експертизу, у лютому 2025-го стартували роботи, а вже в серпні вода почала надходити в місто.

Вартість будівництва Миколаївського водогону вдалося зменшити на 25% — з 8,7 до 6,2 мільярда гривень. Це стало можливим завдяки глибокому аналізу проєкту, в межах якого виявили та виправили низку недоліків. При цьому збережено всі ключові технічні параметри, а також посилено технічне оснащення об’єкта. Зекономлені кошти спрямували на розширення можливостей системи очистки.

Перші 5000 кубометрів прісної води дійшли в міські системи Миколаєва та резервуари наприкінці серпня. Упродовж кількох тижнів фахівці поетапно проводили тестове заповнення мережі з дотриманням усіх технологічних норм. Прокачування води дозволило перевірити стан системи та уникнути можливих пошкоджень.

На початку жовтня Миколаїв вперше з 2022 року отримав централізоване постачання прісної води

Нагадаємо, у квітні 2022 року російські війська зруйнували водогін, яким Миколаїв отримував питну воду з Дніпра. Місто залишилося без водопостачання, а згодом у мережу було подано спочатку солону воду з лиману, а потім — річкову воду гіршої якості.

А вже 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Через це південні регіони залишилися без водопостачання. Люди не мали нормального доступу до чистої питної води, її постійно підвозили рятувальники.