Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,01

EUR

49,02

+0,03

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,40

49,25

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Питна вода для Миколаєва: коли повноцінно запрацює новий водогін (ФОТО)

очисні споруди
Миколаїв отримає питну воду / Мінрозвитку громад і територій

До кінця 2025 року в Миколаєві завершать основні будівельні роботи на очисних спорудах та запустять першу ступінь очищення води. Повноцінно система запрацює навесні 2026 року, що  дозволить забезпечити місто питною водою.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерство розвитку громад та територій.

Там нагадали, що миколаївський водогін включає не лише будівництво нового трубопроводу, а й створення сучасних систем очистки, впровадження автоматизованого контролю якості води та забезпечення стабільної роботи у надзвичайних умовах.

Фото 2 — Питна вода для Миколаєва: коли повноцінно запрацює новий водогін (ФОТО)

Щоб Миколаїв отримував очищену питну воду, паралельно реалізуються кілька ключових проєктів.

Фото 3 — Питна вода для Миколаєва: коли повноцінно запрацює новий водогін (ФОТО)

Так, у місті будується нова станція попередньої очистки води. Її фінансування здійснюється за рахунок частини коштів, зекономлених під час будівництва водогону. Комплекс включає:

  • станцію дозування реагентів, 
  • дискову фільтрацію, 
  • резервуари очищеної води,
  • електротехнічну інфраструктуру.

Завершення основних робіт планується до кінця року, готовність становить понад 80%.

Крім того, у Новій Одесі триває будівництво станції повного біологічного та механічного очищення стічних вод потужністю 200 м³/добу. Вона працюватиме за сучасною технологією MakBoxPro-200 та забезпечить екологічно безпечне очищення, зменшить навантаження на Південний Буг і захистить ґрунти та підземні води. Готовність робіт за проєктом становить 90%.

У Мінрозвитку наголошують, що всі об’єкти водогону відповідають вимогам безпеки: кабельні лінії прокладено під землею, передбачено резервні генератори та укриття для персоналу, обладнання здатне працювати навіть під час відключень електроенергії.

Фото 4 — Питна вода для Миколаєва: коли повноцінно запрацює новий водогін (ФОТО)

Про Миколаївський водогін

Миколаївський водогін став одним із найбільших інфраструктурних проєктів держави. Побудували його менш ніж за рік: восени 2024-го проведено експертизу, у лютому 2025-го стартували роботи, а вже в серпні вода почала надходити в місто.

Вартість будівництва Миколаївського водогону вдалося зменшити на 25% — з 8,7 до 6,2 мільярда гривень. Це стало можливим завдяки глибокому аналізу проєкту, в межах якого виявили та виправили низку недоліків. При цьому збережено всі ключові технічні параметри, а також посилено технічне оснащення об’єкта. Зекономлені кошти спрямували на розширення можливостей системи очистки.

 Перші 5000 кубометрів прісної води дійшли в міські системи Миколаєва та резервуари наприкінці серпня. Упродовж кількох тижнів фахівці поетапно проводили тестове заповнення мережі з дотриманням усіх технологічних норм. Прокачування води дозволило перевірити стан системи та уникнути можливих пошкоджень.

На початку жовтня Миколаїв вперше з 2022 року отримав централізоване постачання прісної води

Нагадаємо, у квітні 2022 року російські війська зруйнували водогін, яким Миколаїв отримував питну воду з Дніпра. Місто залишилося без водопостачання, а згодом у мережу було подано спочатку солону воду з лиману, а потім — річкову воду гіршої якості.

А вже 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Через це південні регіони залишилися без водопостачання. Люди не мали нормального доступу до чистої питної води, її постійно підвозили рятувальники.

Автор:
Світлана Манько