Питьевая вода для Николаева: когда полноценно заработает новый водопровод (ФОТО)

К концу 2025 года в Николаеве завершат основные строительные работы на очистных сооружениях и запустят первую степень очистки воды. Полноценно система заработает весной 2026, что позволит обеспечить город питьевой водой.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Там напомнили, что николаевский водопровод включает в себя не только строительство нового трубопровода, но и создание современных систем очистки, внедрение автоматизированного контроля качества воды и обеспечение стабильной работы в чрезвычайных условиях.

Чтобы Николаев получал очищенную питьевую воду, параллельно реализуется несколько ключевых проектов.

Так, в городе строится новая станция предварительной очистки воды. Ее финансирование осуществляется за счет части средств, сэкономленных при строительстве водопровода. Комплекс включает:

станцию дозировки реагентов,

дисковая фильтрация,

резервуары очищенной воды,

электротехнической инфраструктуры.

Завершение основных работ планируется к концу года, готовность составляет более 80%.

Кроме того, в Новой Одессе продолжается строительство станции полной биологической и механической очистки сточных вод мощностью 200 м³/сутки. Она будет работать по современной технологии MakBoxPro-200 и обеспечит экологически безопасную очистку, уменьшит нагрузку на Южный Буг и защитит грунты и подземные воды. Готовность работ по проекту составляет 90%.

В Минразвития отмечают, что все объекты водопровода отвечают требованиям безопасности: кабельные линии проложены под землей, предусмотрены резервные генераторы и укрытия для персонала, оборудование способно работать даже при отключении электроэнергии.

О Николаевском водопроводе

Николаевский водопровод стал одним из самых крупных инфраструктурных проектов государства. Построили его менее чем через год: осенью 2024-го проведена экспертиза, в феврале 2025-го стартовали работы, а уже в августе вода начала поступать в город.

Стоимость строительства Николаевского водопровода удалось снизить на 25% — с 8,7 до 6,2 миллиарда гривен. Это стало возможным благодаря глубокому анализу проекта, в рамках которого выявили и исправили ряд недостатков. При этом сохранены все ключевые технические параметры, а также усилена техническая оснастка объекта. Сэкономленные средства были направлены на расширение возможностей системы очистки.

Первые 5000 кубометров пресной воды пришли в городские системы Николаева и резервуары в конце августа. За несколько недель специалисты поэтапно проводили тестовое заполнение сети с соблюдением всех технологических норм. Прокачка воды позволила проверить состояние системы и избежать возможных повреждений.

В начале октября Николаев впервые с 2022 года получил централизованную поставку пресной воды.

Напомним, в апреле 2022 года российские войска разрушили водопровод, которым Николаев получал питьевую воду из Днепра. Город остался без водоснабжения, а впоследствии в сеть была подана сначала соленая вода из лимана, а затем — речная вода худшего качества.

А 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Поэтому южные регионы остались без водоснабжения. Люди не имели нормального доступа к чистой питьевой воде, ее постоянно подвозили спасатели.