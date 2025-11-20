- Категория
Кабмин одобрил программу "Соцвода" для обновления водопроводной системы до 2035 года
Кабинет министров одобрил концепцию Государственной целевой социальной программы по улучшению питьевого водоснабжения Украины до 2035 года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.
Документ, разработанный Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры, является основой для формирования новой масштабной государственной программы "Соцвода".
Программа поможет обновить инфраструктуру и систему очистки воды, чтобы украинцы получали качественную питьевую воду по европейским нормам.
Реализация программы "Соцвода" будет способствовать созданию условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций в производство технологического оборудования для сферы водоснабжения.
Стратегические цели и евроинтеграция
Программа Соцвода определяет стратегические цели и подходы для развития сферы питьевой воды, повышения качества услуг и эффективного использования бюджетных средств.
Ее принятие является ключевым условием выполнения международных обязательств Украины, в частности:
- Гармонизация с Директивой (ЕС) 2020/2184 по качеству воды, предназначенной для потребления человеком.
- Достижения Цели устойчивого развития №6 ООН ("Чистая вода и соответствующая санитария").
Основные направления программы "Соцвода"
- поэтапное обновление и развитие систем централизованного водоснабжения в городах и селах;
- модернизация сооружений по очистке воды с применением технологий, предусмотренных Директивой (ЕС) 2020/2184;
- строительство новых водопроводов;
- внедрение современных систем контроля качества воды, включая параметры, определенные европейским законодательством;
- повышение энергоэффективности предприятий отрасли
Следующим этапом станет разработка непосредственно текста Государственной целевой социальной программы устойчивого питьевого водоснабжения на период до 2035 года ("Соцвода").
Напомним, 5 ноября Рада приняла за основу евроинтеграционный законопроект, предлагающий усовершенствовать нормы законодательства в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения. Цель законопроекта – усовершенствовать законодательство в сфере водоснабжения и водоотвода, а также привести его в соответствие с требованиями Европейского Союза в этой области.