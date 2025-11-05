Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,03

EUR

48,33

--0,09

Наличный курс:

USD

42,10

42,00

EUR

48,70

48,50

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Гармонизация стандартов с ЕС: Совет принял за основу законопроект о водоснабжении и водоотводе

вода
Законы о водоснабжении приведут в соответствие с требованиями ЕС. / Depositphotos

Верховная Рада приняла за основу евроинтеграционный законопроект №13578, предлагающий усовершенствовать нормы законодательства в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу парламента.

В пояснительной записке к документу указано, что целью принятия законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию норм законодательства в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения" является приведение в соответствие норм законодательства в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения, а также реализацию мер, направленных на имплементацию законодательства Украины в соответствие с требованиями ЕС в этой сфере.

Документом предусматривается:

  • гармонизация национального законодательства с требованиями европейских стандартов и усовершенствование государственного управления в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения;
  • усовершенствование правоотношений субъектов хозяйствования в процессе присоединения объектов к сетям централизованного питьевого водоснабжения и централизованного водоотведения;
  • изменения для недопущения разногласий между специальными законами, регулирующими сферу централизованного водоснабжения и имеющими одинаковую юридическую силу.

Предусмотрено также проведение оценки   технического состояния объектов централизованного питьевого водоснабжения

Напомним, в начале октября Николаев впервые с 2022 года получил централизованную поставку пресной воды.

Автор:
Татьяна Ковальчук