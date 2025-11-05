Гармонизация стандартов с ЕС: Совет принял за основу законопроект о водоснабжении и водоотводе

Верховная Рада приняла за основу евроинтеграционный законопроект №13578, предлагающий усовершенствовать нормы законодательства в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу парламента.

В пояснительной записке к документу указано, что целью принятия законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию норм законодательства в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения" является приведение в соответствие норм законодательства в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения, а также реализацию мер, направленных на имплементацию законодательства Украины в соответствие с требованиями ЕС в этой сфере.

Документом предусматривается:

гармонизация национального законодательства с требованиями европейских стандартов и усовершенствование государственного управления в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения;

усовершенствование правоотношений субъектов хозяйствования в процессе присоединения объектов к сетям централизованного питьевого водоснабжения и централизованного водоотведения;

изменения для недопущения разногласий между специальными законами, регулирующими сферу централизованного водоснабжения и имеющими одинаковую юридическую силу.

Предусмотрено также проведение оценки технического состояния объектов централизованного питьевого водоснабжения

Напомним, в начале октября Николаев впервые с 2022 года получил централизованную поставку пресной воды.