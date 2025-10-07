Запланована подія 2

Николаев впервые с 2022 года получил централизованную поставку пресной воды

водопровод Николаева
Фото: t.me/OleksiiKuleba

Жители Николаева снова имеют стабильное и надежное водоснабжение благодаря новому водопроводу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, полностью завершено строительство трубопровода общей протяженностью около 136 км, проложенного в две нити по 67,9 км каждая, готовы насосные станции и параллельно продолжаются работы по благоустройству близлежащих территорий и восстановление подъездных путей.

Фото 2 — Николаев впервые с 2022 года получил централизованную поставку пресной воды

Также завершены тендерные закупки на поставку электроэнергии и заключены все необходимые договоры для обеспечения стабильной и бесперебойной работы водопровода.

Кулеба напомнил, что первые 5000 кубометров воды пришли в городские системы Николаева и резервуары в конце августа. За несколько недель специалисты поэтапно проводили тестовое заполнение сети с соблюдением всех технологических норм. Прокачка воды позволила проверить состояние системы и избежать возможных повреждений.

Фото 3 — Николаев впервые с 2022 года получил централизованную поставку пресной воды

"Уже сегодня вода поступает потребителям, и у жителей Николаева вновь есть стабильное и надежное водоснабжение. Новый водопровод построен с учетом всех требований безопасности и надежности, чтобы система работала бесперебойно даже в чрезвычайных условиях", - подчеркнул Кулеба.

О Николаевском водопроводе

Николаевский водопровод стал одним из самых крупных инфраструктурных проектов государства. Построили его менее чем через год: осенью 2024-го проведена экспертиза, в феврале 2025-го стартовали работы, а уже в августе вода начала поступать в город.

Стоимость строительства Николаевского водопровода удалось снизить на 25% — с 8,7 до 6,2 миллиарда гривен. Это стало возможным благодаря глубокому анализу проекта, в рамках которого выявили и исправили ряд недостатков. При этом сохранены все ключевые технические параметры, а также усилена техническая оснастка объекта.

Вся система спроектирована с учетом безопасности:

  • все подстанции и кабели спрятаны под землю;
  • возводятся укрытия для персонала;
  • устанавливаются резервные генераторы и современные частотные преобразователи;
  • предусмотрены оросительные системы, которые будут давать аграриям дополнительно 50 тыс. кубометров воды в сутки.

Сэкономленные 2,4 млрд грн планируют направить на строительство новых водопроводов в общинах   Днепропетровской,   Одесской, Полтавской и Винницкой области. Это еще 130 тысяч человек, которые могут получать постоянное водоснабжение.

Для этого правительство уже утвердило соответствующий перечень объектов нового строительства, реконструкции, капремонта систем и переоснащения сооружений и сетей водоснабжения.

Напомним, в апреле 2022 года российские войска разрушили водопровод, которым Николаев получал питьевую воду из Днепра. Город остался без водоснабжения, а впоследствии в сеть была подана сначала соленая вода из лимана, а затем — речная вода худшего качества.

А 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Поэтому южные регионы остались без водоснабжения. Люди не имели нормального доступа к чистой питьевой воде, ее постоянно подвозили спасатели.

Автор:
Светлана Манько