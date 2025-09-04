Николаев получит пресную воду в кранах: заработал новый водопровод стоимостью 6,5 млрд грн (ФОТО)

В Николаевской области начался финальный этап запуска нового водопровода. В течение месяца продолжалась тестовая прокачка воды. В конце августа более 5000 кубов воды дошли сетями в Николаев. Впервые с 2022 года все жители города получат доступ к пресной воде в кранах в течение двух недель.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, воду уже полноценно начали подавать в системы и резервуары водоканала.

Кулеба отметил, что следующим шагом станет постепенная замена соленой воды в кранах николаевцев пресной. Этот процесс продлится около двух недель.

"Впервые с 2022 года более 500 тысяч жителей Николаева снова получат пресную воду в кранах", - подчеркнул министр.

О Николаевском водопроводе

Николаевский водопровод стал одним из самых крупных инфраструктурных проектов государства. Построили его менее чем через год: осенью 2024-го проведена экспертиза, в феврале 2025-го стартовали работы, а уже в августе вода начала поступать в город.

Стоимость строительства Николаевского водопровода удалось снизить на 25% — с 8,7 до 6,2 миллиарда гривен. Это стало возможным благодаря глубокому анализу проекта, в рамках которого выявили и исправили ряд недостатков. При этом сохранены все ключевые технические параметры, а также усилена техническая оснастка объекта.

Кулеба подчеркнул, что вся система спроектирована с учетом безопасности:

все подстанции и кабели спрятаны под землю;

возводятся укрытия для персонала;

устанавливаются резервные генераторы и современные частотные преобразователи;

предусмотрены оросительные системы, которые будут давать аграриям дополнительно 50 тыс. кубометров воды в сутки.

Сэкономленные 2,4 млрд грн планируют направить на строительство новых водопроводов в общинах Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Винницкой областей. Это еще 130 тысяч человек, которые могут получать постоянное водоснабжение.

Для этого правительство уже утвердило соответствующий перечень объектов нового строительства, реконструкции, капремонта систем и переоснащения сооружений и сетей водоснабжения.

Напомним, в апреле 2022 года российские войска разрушили водопровод, которым Николаев получал питьевую воду из Днепра. Город остался без водоснабжения, а впоследствии в сеть была подана сначала соленая вода из лимана, а затем — речная вода худшего качества.

А 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Поэтому южные регионы остались без водоснабжения. Люди не имели нормального доступа к чистой питьевой воде, ее постоянно подвозили спасатели.