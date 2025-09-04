Запланована подія 2

Миколаїв отримає прісну воду в кранах: запрацював новий водогін вартістю 6,5 млрд грн (ФОТО)

Фото: пресслужба уряду

На Миколаївщині розпочався фінальний етап запуску нового водогону. Протягом місяця тривала тестова прокачка води. В кінці серпня понад 5000 кубів води дійшли мережами до міста Миколаїв. Вперше з 2022 року жителі міста отримають доступ до прісної води у кранах 

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, воду вже повноцінно почали подавати в системи та резервуари водоканалу.

Кулеба зауважив, що наступним кроком стане поступова заміна солоної води у кранах миколаївців на прісну. Цей процес триватиме близько двох тижнів.

"Вперше з 2022 року понад 500 тисяч жителів Миколаєва знову отримають прісну воду у кранах", - підкреслив міністр.

Про Миколаївський водогін

Миколаївський водогін став одним із найбільших інфраструктурних проєктів держави. Побудували його менш ніж за рік: восени 2024-го проведено експертизу, у лютому 2025-го стартували роботи, а вже в серпні вода почала надходити в місто.

Вартість будівництва Миколаївського водогону вдалося зменшити на 25% — з 8,7 до 6,2 мільярда гривень. Це стало можливим завдяки глибокому аналізу проєкту, в межах якого виявили та виправили низку недоліків. При цьому збережено всі ключові технічні параметри, а також посилено технічне оснащення об’єкта.

Кулеба наголосив, що вся система спроєктована з урахуванням безпеки: 

  • усі підстанції та кабелі заховані під землю; 
  • зводяться укриття для персоналу;
  • встановлюються резервні генератори та сучасні частотні перетворювачі;
  • передбачено зрошувальні системи, які даватимуть аграріям додатково 50 тис. кубометрів води щодоби.

Заощаджені 2,4 млрд грн планують спрямувати на будівництво нових водогонів у громадах Дніпропетровської, Одеської, Полтавської та Вінницької областей. Це ще 130 тисяч людей, які зможуть отримувати постійне водопостачання.

Для цього уряд вже затвердив відповідний перелік обʼєктів з нового будівництва, реконструкції, капремонту систем та переоснащення споруд та мереж водопостачання.

Нагадаємо, у квітні 2022 року російські війська зруйнували водогін, яким Миколаїв отримував питну воду з Дніпра. Місто залишилося без водопостачання, а згодом у мережу було подано спочатку солону воду з лиману, а потім — річкову воду гіршої якості.

А вже 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Через це південні регіони залишилися без водопостачання. Люди не мали нормального доступу до чистої питної води, її постійно підвозили рятувальники.

Автор:
Світлана Манько