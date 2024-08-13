На Криворіжжі завершено будівництво магістрального водогону "Інгулець — Південне водосховище"

На Криворіжжі запустили в роботу останню нитку новозбудованого магістрального водогону "Інгулець — Південне водосховище". ЇЇ протяжність – 26 км. Цей масштабний проєкт завершено за рекордні 11 місяців.

Про це повідомляє Міністерство відновлення України.

Відтепер усі чотири трубопроводи водогону, загальною протяжністю 26 км, працюють на повну потужність, перекачуючи 400 тисяч кубічних метрів води на добу.

Будівництво водогону стало відповіддю на російський теракт на Каховській ГЕС, який залишив без водопостачання понад півтора мільйона людей у п’ятнадцяти територіальних громадах Криворізького району.

Водогін качає воду з Інгульця до Південного водосховища, звідки вона надходить на очищення до комунального підприємства "Кривбасводоканал" і далі розподіляється між споживачами.

"4 нитки труби діаметром 1200 та 1000 мм качають 400 тисяч кубічних метрів води на добу в Південне водосховище. Далі комунальне підприємство "Кривбасводоканал" проводить очищення та постачає воду споживачам", - йдеться в повідомленні.

На кожній ділянці водогону працювали інженери-консультанти та представники незалежного технагляду. Цілодобово, у три зміни, на об’єкті працювали близько 1000 людей та 500 одиниць техніки.

Нагадаємо, що після підриву Каховської ГЕС, уряд виділив 120 млн грн для забезпечення жителів Миколаєва питною водою та 845 млн грн для забезпечення питною водою жителів Херсонсьої, Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Також було виділено 1,5 млрд грн для будівництва нових магістральних водогонів. Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Області забезпечені спеціалізованою технікою для підвозу води і системами доочистки. Згодом Кабмін збільшив відразу на 7 мільярдів гривень обсяг коштів, виділених на будівництво трьох ланок магістральних водогонів для мешканців Дніпропетровської області.