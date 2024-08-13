На Криворожье завершено строительство магистрального водопровода "Ингулец — Южное водохранилище"

На Криворожье запустили в работу последнюю нить нового магистрального водопровода "Ингулец — Южное водохранилище". Ее протяженность – 26 км. Этот масштабный проект завершен за рекордные 11 месяцев.

Об этом сообщает Министерство восстановления Украины.

Теперь все четыре трубопровода водопровода, общей протяженностью 26 км, работают на полную мощность, перекачивая 400 тысяч кубических метров воды в сутки.

Строительство водопровода стало ответом на российский теракт на Каховской ГЭС, оставивший без водоснабжения более полутора миллионов человек в пятнадцати территориальных общинах Криворожского района.

Водопровод качает воду из Ингульца в Южное водохранилище, откуда она поступает на очистку в коммунальное предприятие "Кривбассводоканал" и дальше распределяется между потребителями.

"4 нити трубы диаметром 1200 и 1000 мм качают 400 тысяч кубических метров воды в сутки в Южное водохранилище. Далее коммунальное предприятие "Кривбассводоканал" проводит очистку и поставляет воду потребителям", — говорится в сообщении.

На каждом участке водопровода работали инженеры-консультанты и представители независимого технадзора. Круглосуточно, в три смены, на объекте работало около 1000 человек и 500 единиц техники.

Напомним, что после подрыва Каховской ГЭС, в ряд выделил 120 млн. грн. для обеспечения жителей Николаева питьевой водой и 845 млн. грн. для обеспечения питьевой водой жителей Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Также было выделено 1,5 млрд грн для строительства новых магистральных водопроводов. Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Области снабжены специализированной техникой для подвоза воды и системами доочистки. Впоследствии Кабмин увеличил сразу на 7 миллиардов гривен объем средств, выделенных на строительство трех звеньев магистральных водопроводов для жителей Днепропетровской области.