Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,41

+0,03

EUR

48,66

--0,14

Наличный курс:

USD

41,47

41,40

EUR

48,99

48,79

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство инвестирует в стабильное водоснабжение прифронтовых общин Донецкой области и Днепропетровщины

вода
Поддержка водоснабжения / Depositphotos

Правительство направило более 96 млн грн в поддержку водоснабжения на Днепропетровщине и 58 млн грн — на ремонт аварийного участка Второго Донецкого водопровода.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Правительство выделило 96 млн грн в поддержку водоснабжения в Днепропетровской области. Средства будут направлены на финансирование предприятий, которые обеспечивают централизованное водоснабжение, чтобы предотвратить перебои с водой и гарантировать стабильные условия жизни для более 200 тысяч жителей общин.

Отдельно 58 млн грн из резервного фонда будут использованы для проведения ремонта аварийного участка Второго Донецкого водопровода, что позволит повысить надежность водоснабжения и избежать возможных аварийных ситуаций в регионе.

О Николаевском водопроводе

Напомним, в апреле 2022 года российские войска разрушили водопровод, которым Николаев получал питьевую воду из Днепра. Город остался без водоснабжения, а впоследствии в сеть была подана сначала соленая вода из лимана, а затем — речная вода худшего качества.

Николаевский водопровод стал одним из самых крупных инфраструктурных проектов государства. Построили его менее чем через год. В частности, осенью 2024-го проведена экспертиза, в феврале 2025-го стартовали работы, а уже в августе вода начала поступать в город.

Водопровод обеспечит стабильная поставка очищенной воды для более 500 тысяч жителей Николаева, которые остаются без качественного водоснабжения с 2022 года.

Автор:
Ольга Опенько