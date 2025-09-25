Правительство инвестирует в стабильное водоснабжение прифронтовых общин Донецкой области и Днепропетровщины

Правительство направило более 96 млн грн в поддержку водоснабжения на Днепропетровщине и 58 млн грн — на ремонт аварийного участка Второго Донецкого водопровода.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Правительство выделило 96 млн грн в поддержку водоснабжения в Днепропетровской области. Средства будут направлены на финансирование предприятий, которые обеспечивают централизованное водоснабжение, чтобы предотвратить перебои с водой и гарантировать стабильные условия жизни для более 200 тысяч жителей общин.

Отдельно 58 млн грн из резервного фонда будут использованы для проведения ремонта аварийного участка Второго Донецкого водопровода, что позволит повысить надежность водоснабжения и избежать возможных аварийных ситуаций в регионе.

О Николаевском водопроводе

Напомним, в апреле 2022 года российские войска разрушили водопровод, которым Николаев получал питьевую воду из Днепра. Город остался без водоснабжения, а впоследствии в сеть была подана сначала соленая вода из лимана, а затем — речная вода худшего качества.

Николаевский водопровод стал одним из самых крупных инфраструктурных проектов государства. Построили его менее чем через год. В частности, осенью 2024-го проведена экспертиза, в феврале 2025-го стартовали работы, а уже в августе вода начала поступать в город.

Водопровод обеспечит стабильная поставка очищенной воды для более 500 тысяч жителей Николаева, которые остаются без качественного водоснабжения с 2022 года.