Кабмин сделал невозможным самовольные подключения к системам водоснабжения

Кабинет министров утвердил постановление, устанавливающее единый порядок присоединения жилых домов, предприятий и других объектов к системам централизованного водоснабжения и водоотвода.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Новые правила от правительства

Документ предусматривает четкие правила для всех участников процесса, прозрачный механизм расчетов и предотвращает самовольные подключения, создавая равные условия для заказчиков и исполнителей услуг.

Документ, разработанный Минрегионом, определяет четкие правила для заказчиков и исполнителей, устанавливает прозрачную методику расчетов и предотвращает самовольные подключения, создавая равные и справедливые условия для всех участников процесса.

Что предусмотрено правилами:

определение прав и обязанностей заказчиков и исполнителей услуг;

четкую процедуру получения технических условий, заключения договоров и заключение актов выполненных работ;

прозрачный механизм расчета платы за подключение;

обязательное оборудование объектов узлами коммерческого учета воды.

Принятие постановления ликвидирует пробелы в законодательстве, когда каждое предприятие действовало по собственным правилам подключения абонентов. Теперь вся страна будет пользоваться единственной унифицированной процедурой.

Решение будет способствовать повышению качества и безопасности услуг, уменьшению конфликтов между заказчиками и исполнителями, стимулировать инвестиции в отрасль.

Документ также приближает украинское законодательство к европейским стандартам в сфере коммунальных услуг.

