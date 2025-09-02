- Категория
Кабмин сделал невозможным самовольные подключения к системам водоснабжения
Кабинет министров утвердил постановление, устанавливающее единый порядок присоединения жилых домов, предприятий и других объектов к системам централизованного водоснабжения и водоотвода.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
Новые правила от правительства
Документ предусматривает четкие правила для всех участников процесса, прозрачный механизм расчетов и предотвращает самовольные подключения, создавая равные условия для заказчиков и исполнителей услуг.
Документ, разработанный Минрегионом, определяет четкие правила для заказчиков и исполнителей, устанавливает прозрачную методику расчетов и предотвращает самовольные подключения, создавая равные и справедливые условия для всех участников процесса.
Что предусмотрено правилами:
- определение прав и обязанностей заказчиков и исполнителей услуг;
- четкую процедуру получения технических условий, заключения договоров и заключение актов выполненных работ;
- прозрачный механизм расчета платы за подключение;
- обязательное оборудование объектов узлами коммерческого учета воды.
Принятие постановления ликвидирует пробелы в законодательстве, когда каждое предприятие действовало по собственным правилам подключения абонентов. Теперь вся страна будет пользоваться единственной унифицированной процедурой.
Решение будет способствовать повышению качества и безопасности услуг, уменьшению конфликтов между заказчиками и исполнителями, стимулировать инвестиции в отрасль.
Документ также приближает украинское законодательство к европейским стандартам в сфере коммунальных услуг.
