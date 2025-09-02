Кабмін унеможливив самовільні підключення до систем водопостачання

Кабінет міністрів затвердив постанову, яка встановлює єдиний порядок приєднання житлових будинків, підприємств та інших об’єктів до систем централізованого водопостачання та водовідведення.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

Нові правила від уряду

Документ передбачає чіткі правила для всіх учасників процесу, прозорий механізм розрахунків та запобігає самовільним підключенням, створюючи рівні умови для замовників і виконавців послуг.

Документ, розроблений Мінрегіоном, визначає чіткі правила для замовників і виконавців, встановлює прозору методику розрахунків та запобігає самовільним підключенням, створюючи рівні й справедливі умови для всіх учасників процесу.

Що передбачено правилами:

визначення прав і обов’язків замовників та виконавців послуг;

чітку процедуру отримання технічних умов, укладення договорів і підписання актів виконаних робіт;

прозорий механізм розрахунку плати за підключення;

обов’язкове обладнання об’єктів вузлами комерційного обліку води.

Прийняття постанови ліквідує прогалини в законодавстві, коли кожне підприємство діяло за власними правилами підключення абонентів. Тепер уся країна користуватиметься єдиною уніфікованою процедурою.

Рішення сприятиме підвищенню якості та безпеки послуг, зменшенню конфліктів між замовниками та виконавцями, а також стимулюватиме інвестиції у галузь.

Документ також наближає українське законодавство до європейських стандартів у сфері комунальних послуг.

