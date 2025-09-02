Запланована подія 2

Уряд виділив 34 млн грн на стабільне водопостачання в Миколаївській області

34 млн грн на воду для Миколаївщини / Depositphotos

Кабінет міністрів ухвалив рішення про перерозподіл 34 млн грн у межах державної програми, щоб забезпечити стабільне водопостачання в Миколаївській області. Кошти спрямують на вдосконалення системи водозабезпечення.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

34 млн грн на воду для Миколаївщини

Змінами до програми передбачено наповнення каскаду водосховищ регіону наприкінці 2025 року.

Виконавцем визначено Держводагентство. 

Заплановані заходи дозволять:

  • гарантувати стабільний доступ населення та економіки Миколаївщини до безпечних і доступних водних ресурсів;
  • забезпечити безперебійне функціонування каскаду наливних водосховищ;
  • підтримати баланс підземних горизонтів прісної води;
  • створити умови для стійкого міжбасейнового перекидання води в маловодний регіон Причорномор’я.

Про Миколаївський водогін

Будівництво Миколаївського водогону стартувало у січні 2025 року.

Водогін забезпечить стабільне постачання очищеної води для більш як 500 тисяч мешканців Миколаєва, які залишаються без якісного водопостачання з травня 2022 року.

Проєкт передбачає добове постачання 120 тисяч кубометрів води для населення (з другої та третьої насосних станцій) і ще 50 тисяч кубометрів — для аграрних потреб, зокрема систем зрошення.

Вартість будівництва Миколаївського водогону вдалося зменшити на 25% — з 8,7 до 6,2 мільярда гривень. Це стало можливим завдяки глибокому аналізу проєкту, в межах якого виявили та виправили низку недоліків. При цьому збережено всі ключові технічні параметри, а також посилено технічне оснащення об’єкта.

Економія у понад 2,5 млрд грн дозволить спрямувати кошти на інші критично важливі водопостачальні проєкти в регіонах, де ситуація залишається складною. Уряд розглядає можливість перерозподілу цих коштів на подібні ініціативи.

Нагадаємо, у квітні 2022 року російські війська зруйнували водогін, яким Миколаїв отримував питну воду з Дніпра. Місто залишилося без водопостачання, а згодом у мережу було подано спочатку солону воду з лиману, а потім — річкову воду гіршої якості.

А вже 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Через це південні регіони залишилися без водопостачання. Люди не мали нормального доступу до чистої питної води, її постійно підвозили рятувальники.

Автор:
Ольга Опенько