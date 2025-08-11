Відновлення водопостачання в Миколаєві: коли запрацює новий водогін

Проєкт будівництва водогону, який забезпечить Миколаїв централізованою водою, знаходиться на завершальній стадії і буде введений в експлуатацію до Дня Незалежності України, 24 серпня.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Будівництва водогону виходить на фінішну пряму

Підняття води на станціях водопроводу вже відбулося — це критично важливий етап, який дозволить стабілізувати водопостачання міста.

За словами Сухомлина, роботи планують завершити до 20 серпня, аби до 24 серпня — Дня Незалежності України — водогін уже запрацював на повну потужність. Це забезпечить місто водою як для побутових, так і для виробничих потреб.

Після введення в експлуатацію водогону до Миколаєва, Агентство відновлення спрямовуватиме залишкові ресурси на будівництво водопроводів у інших регіонах країни.

Будівництво водогону подешевшало

Вартість будівництва Миколаївського водогону вдалося зменшити на 25% — з 8,7 до 6,2 мільярда гривень. Це стало можливим завдяки глибокому аналізу проєкту, в межах якого виявили та виправили низку недоліків. При цьому збережено всі ключові технічні параметри, а також посилено технічне оснащення об’єкта.

Економія у понад 2,5 млрд грн дозволить дозволить спрямувати кошти на інші критично важливі водопостачальні проєкти в регіонах, де ситуація залишається складною. Уряд розглядає можливість перерозподілу цих коштів на подібні ініціативи.

Про Миколаївський водогін

Будівництво Миколаївського водогону стартувало у січні 2025 року.

Водогін забезпечить стабільне постачання очищеної води для більш як 500 тисяч мешканців Миколаєва, які залишаються без якісного водопостачання з травня 2022 року.

Проєкт передбачає добове постачання 120 тисяч кубометрів води для населення (з другої та третьої насосних станцій) і ще 50 тисяч кубометрів — для аграрних потреб, зокрема систем зрошення.

Зазначимо, "Миколаївводоканал" та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) уклали угоду про надання майже 25 млн євро на відновлення водопостачання у Миколаєві.

Нагадаємо, у квітні 2022 року російські війська зруйнували водогін, яким Миколаїв отримував питну воду з Дніпра. Місто залишилося без водопостачання, а згодом у мережу було подано спочатку солону воду з лиману, а потім — річкову воду гіршої якості.

А вже 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Через це південні регіони залишилися без водопостачання. Люди не мали нормального доступу до чистої питної води, її постійно підвозили рятувальники.