Восстановление водоснабжения в Николаеве: когда заработает новый водопровод

Проект строительства водопровода, который снабдит Николаев централизованной водой, находится на завершающей стадии и будет введен в эксплуатацию ко Дню Независимости Украины, 24 августа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин в интервью Forbes Ukraine.

Строительство водопровода выходит на финишную прямую

Поднятие воды на станциях водопровода уже произошло – это критически важный этап, который позволит стабилизировать водоснабжение города.

По словам Сухомлина, работы планируют завершить к 20 августа, чтобы к 24 августа - Дню Независимости Украины - водопровод уже заработал на полную мощность. Это обеспечит город водой как для бытовых, так и производственных нужд.

После ввода в эксплуатацию водопровода в Николаев, Агентство восстановления будет направлять остаточные ресурсы на строительство водопроводов в других регионах страны.

Строительство водопровода подешевело

Стоимость строительства Николаевского водопровода удалось уменьшить на 25% - с 8,7 до 6,2 миллиарда гривен. Это стало возможным благодаря глубокому анализу проекта, в рамках которого выявили и исправили ряд недостатков. При этом сохранены все ключевые технические параметры, а также усилена техническая оснастка объекта.

Экономия более чем в 2,5 млрд грн позволит позволит направить средства на другие критически важные водоснабжающие проекты в регионах, где ситуация остается сложной. Правительство рассматривает возможность перераспределения этих средств по подобным инициативам.

О Николаевском водопроводе

Строительство Николаевского водопровода стартовало в январе 2025 года.

Водопровод обеспечит стабильную поставку очищенной воды для более 500 тысяч жителей Николаева, которые остаются без качественного водоснабжения с мая 2022 года.

Проект предусматривает посуточную поставку 120 тысяч кубометров воды для населения (со второй и третьей насосных станций) и еще 50 тысяч кубометров — для аграрных нужд, в том числе систем орошения.

Отметим, "Николаевводоканал" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили соглашение о предоставлении почти 25 млн. евро на восстановление водоснабжения в Николаеве.

Напомним, в апреле 2022 года российские войска разрушили водопровод, которым Николаев получал питьевую воду из Днепра. Город остался без водоснабжения, а впоследствии в сеть была подана сначала соленая вода из лимана, а затем — речная вода худшего качества.

А 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Поэтому южные регионы остались без водоснабжения. Люди не имели нормального доступа к чистой питьевой воде, ее постоянно подвозили спасатели.