Новый магистральный водопровод в Николаеве: систему начали наполнять водой

На одном из крупнейших инфраструктурных проектов Украины – строительстве магистрального водопровода из реки Южный Буг в Николаев – начат ключевой этап. Впервые систему начали заполнять водой, приближающей проект к завершению.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

Строительство водопровода в Николаев

Отмечается, что после завершения основных строительно-монтажных работ сразу запускать систему подачей воды невозможно — это могло бы нанести гидравлический удар, который повредил бы трубы или оборудование еще до начала эксплуатации.

Чтобы избежать таких рисков, процесс заполнения системы водой происходит постепенно и под постоянным контролем. Воду медленно подают с контролируемой точки, вытесняя воздух через специальные клапаны. Операторская команда следит за давлением, скоростью подачи и работой оборудования, чтобы предотвратить аварии и воздушные пробки. Также система была предварительно промыта, чтобы в питьевую воду не попали остатки строительных материалов.

По словам главы Агентства восстановления Сергея Сухомлина, вода постепенно поступает в сети, и во второй половине августа появится в домах николаевцев.

В общей сложности уже смонтировано 134,6 км трубопровода, что составляет 98% от общей протяженности. Готовность насосных станций – 80%.

Строительство водопровода подешевело

Стоимость строительства Николаевского водопровода удалось снизить на 25% - с 8,7 до 6,2 миллиарда гривен. Это стало возможным благодаря глубокому анализу проекта, в рамках которого выявили и исправили ряд недостатков. При этом сохранены все ключевые технические параметры, а также усилена техническая оснастка объекта.

Экономия более чем в 2,5 млрд грн позволит позволит направить средства на другие критически важные водоснабжающие проекты в регионах, где ситуация остается сложной. Правительство рассматривает возможность перераспределения этих средств по подобным инициативам.

О Николаевском водопроводе

Строительство Николаевского водопровода стартовало в январе 2025 года.

Водопровод обеспечит стабильную поставку очищенной воды для более 500 тысяч жителей Николаева, которые остаются без качественного водоснабжения с мая 2022 года.

Проект предусматривает посуточную поставку 120 тысяч кубометров воды для населения (со второй и третьей насосных станций) и еще 50 тысяч кубометров — для аграрных нужд, в том числе систем орошения.

Отметим, "Николаевводоканал" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили соглашение о предоставлении почти 25 млн. евро на восстановление водоснабжения в Николаеве.

Напомним, в апреле 2022 года российские войска разрушили водопровод, которым Николаев получал питьевую воду из Днепра. Город остался без водоснабжения, а впоследствии в сеть была подана сначала соленая вода из лимана, а затем — речная вода худшего качества.

А 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Поэтому южные регионы остались без водоснабжения. Люди не имели нормального доступа к чистой питьевой воде, ее постоянно подвозили спасатели.