Строительство Николаевского водопровода вышло на финишную прямую: уже проложено более 90% трассы

После разрушения водопровода в результате обстрелов российских войск в 2022 году более полумиллиона жителей Николаева остались без централизованного снабжения питьевой водой. Во второй половине 2024 года началось строительство нового магистрального водопровода, активные работы с января 2025-го. Сейчас уже проложено более 90% трассы, стоимость реализации проекта снижена на более 2,5 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий Украины.

Во время рабочей поездки в Николаевскую область заместитель министра Константин Ковальчук проинспектировал ход выполнения работ на ключевых направлениях: трассе водопровода, насосных станциях и водозаборе.

"Уже проложено более 90% всего маршрута, завершаются строительно-монтажные работы на насосных станциях, подготовлен водозабор на реке Южный Буг. Мы приближаемся к финальному этапу", – отметил чиновник.

Что предусмотрено проектом?

Проектом нового Николаевского водопровода предусмотрено резервное электропитание для непрерывной подачи воды в условиях возможных перебоев с электроснабжением. Кроме самого сооружения предусмотрено установку солнечных электростанций на насосных станциях и разработку системы орошения для нужд фермерских хозяйств региона. Устройство водозабора на завершающем этапе.

Благодаря оптимизации технических решений стоимость реализации проекта снижена более чем на 2,5 млрд грн. Сэкономленные средства будут направлены на другие критически важные водопроводные проекты.

Завершение основных строительно-монтажных мероприятий ожидается до конца июля, а централизованная подача воды в Николаев запланирована на август.

Напомним, в мае сообщалось, что в артость строительства Николаевского водопровода после проведенной экспертизы снижен с 8,7 до 6,2 миллиарда гривен. Это стало возможным благодаря глубокому анализу проекта, в рамках которого выявили и исправили ряд недостатков. При этом сохранены все ключевые технические параметры, а также усилена техническая оснастка объекта.