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Строительство Николаевского водопровода вышло на финишную прямую: уже проложено более 90% трассы

строители, кран, Николаевский водопровод
Строительство Николаевского водопровода. / Министерство развития общин и территорий Украины

После разрушения водопровода в результате обстрелов российских войск в 2022 году более полумиллиона жителей Николаева остались без централизованного снабжения питьевой водой. Во второй половине 2024 года началось строительство нового магистрального водопровода, активные работы с января 2025-го. Сейчас уже проложено более 90% трассы, стоимость реализации проекта снижена на более 2,5 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий Украины.

Во время рабочей поездки в Николаевскую область заместитель министра Константин Ковальчук проинспектировал ход выполнения работ на ключевых направлениях: трассе водопровода, насосных станциях и водозаборе.

Фото 2 — Строительство Николаевского водопровода вышло на финишную прямую: уже проложено более 90% трассы

"Уже проложено более 90% всего маршрута, завершаются строительно-монтажные работы на насосных станциях, подготовлен водозабор на реке Южный Буг. Мы приближаемся к финальному этапу", – отметил чиновник.

Что предусмотрено проектом?

Проектом нового Николаевского водопровода предусмотрено резервное электропитание для непрерывной подачи воды в условиях возможных перебоев с электроснабжением. Кроме самого сооружения предусмотрено установку солнечных электростанций на насосных станциях и разработку системы орошения для нужд фермерских хозяйств региона. Устройство водозабора на завершающем этапе.

Фото 3 — Строительство Николаевского водопровода вышло на финишную прямую: уже проложено более 90% трассы

Благодаря оптимизации технических решений стоимость реализации проекта снижена более чем на 2,5 млрд грн. Сэкономленные средства будут направлены на другие критически важные водопроводные проекты.

Фото 4 — Строительство Николаевского водопровода вышло на финишную прямую: уже проложено более 90% трассы

Завершение основных строительно-монтажных мероприятий ожидается до конца июля, а централизованная подача воды в Николаев запланирована на август.

Напомним, в мае сообщалось, что в артость строительства Николаевского водопровода после проведенной экспертизы снижен с 8,7 до 6,2 миллиарда гривен. Это стало возможным благодаря глубокому анализу проекта, в рамках которого выявили и исправили ряд недостатков. При этом сохранены все ключевые технические параметры, а также усилена техническая оснастка объекта.

Автор:
Татьяна Ковальчук