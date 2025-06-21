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Будівництво Миколаївського водогону вийшло на фінішну пряму: вже прокладено понад 90% траси

будівельники, кран, Миколаївський водогін
Будівництво Миколаївського водогону. / Міністерство розвитку громад та територій України

Після руйнації водогону внаслідок обстрілів російських військ у 2022 році понад півмільйона мешканців Миколаєва залишилися без централізованого постачання питної води. У другій половині 2024 року розпочалося будівництво нового магістрального водогону, активні роботи — з січня 2025-го. Наразі, вже прокладено понад 90% траси, вартість реалізації проєкту знижено на понад 2,5 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Під час робочої поїздки на Миколаївщину заступник міністра Костянтин Ковальчук проінспектував хід виконання робіт на ключових напрямках: трасі водогону, насосних станціях та водозаборі.

Фото 2 — Будівництво Миколаївського водогону вийшло на фінішну пряму: вже прокладено понад 90% траси

"Уже прокладено понад 90% всього маршруту, завершуються будівельно-монтажні роботи на насосних станціях, підготовлено водозабір на річці Південний Буг. Ми наближаємося до фінального етапу", – зазначив чиновник. 

Що передбачено проєктом?

Проєктом нового Миколаївського водогону передбачено резервне електроживлення для безперервної подачі води в умовах можливих перебоїв з електропостачанням. Окрім самої споруди, передбачено встановлення сонячних електростанцій на насосних станціях та розробку системи зрошення для потреб фермерських господарств регіону. Облаштування водозабору на завершальному етапі. 

Фото 3 — Будівництво Миколаївського водогону вийшло на фінішну пряму: вже прокладено понад 90% траси

Завдяки оптимізації технічних рішень вартість реалізації проєкту знижено на понад 2,5 млрд грн. Зекономлені кошти буде спрямовано на інші критично важливі водогінні проєкти.

Фото 4 — Будівництво Миколаївського водогону вийшло на фінішну пряму: вже прокладено понад 90% траси

Завершення основних будівельно-монтажних заходів очікується до кінця липня, а централізована подача води до Миколаєва запланована на серпень.

Нагадаємо, у тарвні повідомлялося, що вартість будівництва Миколаївського водогону після проведеної експертизи знижено з 8,7 до 6,2 мільярда гривень. Це стало можливим завдяки глибокому аналізу проєкту, в межах якого виявили та виправили низку недоліків. При цьому збережено всі ключові технічні параметри, а також посилено технічне оснащення об’єкта.

Автор:
Тетяна Ковальчук