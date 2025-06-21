Будівництво Миколаївського водогону вийшло на фінішну пряму: вже прокладено понад 90% траси

Після руйнації водогону внаслідок обстрілів російських військ у 2022 році понад півмільйона мешканців Миколаєва залишилися без централізованого постачання питної води. У другій половині 2024 року розпочалося будівництво нового магістрального водогону, активні роботи — з січня 2025-го. Наразі, вже прокладено понад 90% траси, вартість реалізації проєкту знижено на понад 2,5 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Під час робочої поїздки на Миколаївщину заступник міністра Костянтин Ковальчук проінспектував хід виконання робіт на ключових напрямках: трасі водогону, насосних станціях та водозаборі.

"Уже прокладено понад 90% всього маршруту, завершуються будівельно-монтажні роботи на насосних станціях, підготовлено водозабір на річці Південний Буг. Ми наближаємося до фінального етапу", – зазначив чиновник.

Що передбачено проєктом?

Проєктом нового Миколаївського водогону передбачено резервне електроживлення для безперервної подачі води в умовах можливих перебоїв з електропостачанням. Окрім самої споруди, передбачено встановлення сонячних електростанцій на насосних станціях та розробку системи зрошення для потреб фермерських господарств регіону. Облаштування водозабору на завершальному етапі.

Завдяки оптимізації технічних рішень вартість реалізації проєкту знижено на понад 2,5 млрд грн. Зекономлені кошти буде спрямовано на інші критично важливі водогінні проєкти.

Завершення основних будівельно-монтажних заходів очікується до кінця липня, а централізована подача води до Миколаєва запланована на серпень.

Нагадаємо, у тарвні повідомлялося, що вартість будівництва Миколаївського водогону після проведеної експертизи знижено з 8,7 до 6,2 мільярда гривень. Це стало можливим завдяки глибокому аналізу проєкту, в межах якого виявили та виправили низку недоліків. При цьому збережено всі ключові технічні параметри, а також посилено технічне оснащення об’єкта.