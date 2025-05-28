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Строительство водопровода для Николаева подешевело более чем на 2,5 млрд грн
Стоимость строительства Николаевского водопровода после проведенной экспертизы снижена с 8,7 до 6,2 миллиарда гривен. Это позволит государству сэкономить более 2,5 млрд грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минразвития общин и территорий.
Строительство водопровода подешевело
Стоимость строительства Николаевского водопровода удалось уменьшить на 25% — с 8,7 до 6,2 миллиарда гривен. Это стало возможным благодаря глубокому анализу проекта, в рамках которого выявили и исправили ряд недостатков. При этом сохранены все ключевые технические параметры, а также усилена техническая оснастка объекта.
Реализация проекта продвигается очень быстрыми темпами — уже завершено 70% строительства. Работы фактически стартовали только в январе 2025 года. Ожидается, что уже в августе более полумиллиона жителей Николаева снова получат доступ к водоснабжению, впервые с 2022 года.
Экономия более чем в 2,5 млрд грн позволит направить средства на другие критически важные водоснабжающие проекты в регионах, где ситуация остается сложной. Правительство рассматривает возможность перераспределения этих средств по подобным инициативам.
Что известно об обновленном проекте
В обновленный проект Николаевского водопровода добавили ряд важных инженерных решений. В частности, новая водозаборная станция, защитные сооружения и укрытия для работников.
Кроме того, в проект включены частотные преобразователи, резервные генераторы на каждую насосную станцию, систему оптоволоконной связи и резервные линии энергопитания.
Несмотря на это, удалось снизить общую стоимость строительства, а сэкономленные средства могут быть использованы на другие объекты водоснабжения.
О Николаевском водопроводе
Строительство Николаевского водопровода стартовало в январе 2025 года, и в настоящее время более 70% основных работ уже выполнено. На объекте работает 550 специалистов и привлечены 273 единицы специализированной техники.
Водопровод обеспечит стабильную поставку очищенной воды для более 500 тысяч жителей Николаева, которые остаются без качественного водоснабжения с мая 2022 года.
Проект предусматривает посуточную поставку 120 тысяч кубометров воды для населения (со второй и третьей насосных станций) и еще 50 тысяч кубометров — для аграрных нужд, в том числе систем орошения.
Завершение работ ожидается уже летом: в июле должны начаться пусконаладочные процессы, а в августе жители города снова получат доступ к воде.
Отметим, "Николаевводоканал" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили соглашение о предоставлении почти 25 млн евро на восстановление водоснабжения в Николаеве.
Долгосрочное решение проблемы заключается в реализации нового проекта с водозабором из реки Южный Буг. Запорожье – Томаковка – Марганец, Марганец – Никополь – Покров и Ингулец – Южное водохранилище Кривого Рога.
Напомним, в апреле 2022 года российские войска разрушили водопровод, которым Николаев получал питьевую воду из Днепра. Город остался без водоснабжения, а впоследствии в сеть была подана сначала соленая вода из лимана, а затем — речная вода худшего качества.
А 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Поэтому южные регионы остались без водоснабжения. Люди не имели нормального доступа к чистой питьевой воде, ее постоянно подвозили спасатели.