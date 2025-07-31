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Новий магістральний водогін у Миколаєві: систему почали наповнювати водою

Миколаївський водогін
Стартувало наповнення нового магістрального водогону / Агентство відновлення

На одному з найбільших інфраструктурних проєктів України — будівництві магістрального водогону з річки Південний Буг до Миколаєва — розпочато ключовий етап. Вперше систему почали заповнювати водою, що наближає проєкт до завершення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Будівництво водогону до Миколаєва

Наголошується, що після завершення основних будівельно-монтажних робіт одразу запускати систему подачею води неможливо — це могло б спричинити гідравлічний удар, який пошкодив би труби чи обладнання ще до початку експлуатації.

Щоб уникнути таких ризиків, процес заповнення системи водою відбувається поступово та під постійним контролем. Воду подають повільно з контрольованої точки, витісняючи повітря через спеціальні клапани. Операторська команда стежить за тиском, швидкістю подачі та роботою обладнання, щоб запобігти аваріям та повітряним пробкам. Також система була попередньо промита, аби в питну воду не потрапили залишки будівельних матеріалів.

За словами голови Агентства відновлення Сергія Сухомлина, вода поступово надходить у мережі, і в другій половині серпня з’явиться в оселях миколаївців.

Загалом вже змонтовано 134,6 км трубопроводу, що складає 98 % від загальної протяжності. Готовність насосних станцій – 80 %.

Фото 2 — Новий магістральний водогін у Миколаєві: систему почали наповнювати водою
Фото 3 — Новий магістральний водогін у Миколаєві: систему почали наповнювати водою
Фото 4 — Новий магістральний водогін у Миколаєві: систему почали наповнювати водою

Будівництво водогону подешевшало

Вартість будівництва Миколаївського водогону вдалося зменшити на 25% — з 8,7 до 6,2 мільярда гривень. Це стало можливим завдяки глибокому аналізу проєкту, в межах якого виявили та виправили низку недоліків. При цьому збережено всі ключові технічні параметри, а також посилено технічне оснащення об’єкта.

Економія у понад 2,5 млрд грн дозволить дозволить спрямувати кошти на інші критично важливі водопостачальні проєкти в регіонах, де ситуація залишається складною. Уряд розглядає можливість перерозподілу цих коштів на подібні ініціативи.

Про Миколаївський водогін

Будівництво Миколаївського водогону стартувало у січні 2025 року.

Водогін забезпечить стабільне постачання очищеної води для більш як 500 тисяч мешканців Миколаєва, які залишаються без якісного водопостачання з травня 2022 року.

Проєкт передбачає добове постачання 120 тисяч кубометрів води для населення (з другої та третьої насосних станцій) і ще 50 тисяч кубометрів — для аграрних потреб, зокрема систем зрошення.

Зазначимо, "Миколаївводоканал" та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) уклали угоду про надання майже 25 млн євро на відновлення водопостачання у Миколаєві. 

Нагадаємо, у квітні 2022 року російські війська зруйнували водогін, яким Миколаїв отримував питну воду з Дніпра. Місто залишилося без водопостачання, а згодом у мережу було подано спочатку солону воду з лиману, а потім — річкову воду гіршої якості.

А вже 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Через це південні регіони залишилися без водопостачання. Люди не мали нормального доступу до чистої питної води, її постійно підвозили рятувальники.

Автор:
Ольга Опенько