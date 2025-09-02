Запланована подія 2

Правительство выделило 34 млн грн на стабильное водоснабжение в Николаевской области

34 млн грн на воду для Николаевщины / Depositphotos

Кабинет министров принял решение о перераспределении 34 млн грн в рамках государственной программы, чтобы обеспечить стабильное водоснабжение в Николаевской области. Средства будут направлены на усовершенствование системы водоснабжения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

34 млн грн на воду для Николаевщины

Изменениями в программу предусмотрено наполнение каскада водохранилищ региона в конце 2025 года.

Исполнителем определено Госводагентство.

Планируемые мероприятия позволят:

  • гарантировать стабильный доступ населения и экономики Николаевщины к безопасным и доступным водным ресурсам;
  • обеспечить бесперебойное функционирование каскада наливных водохранилищ;
  • поддержать баланс подземных горизонтов пресной воды;
  • создать условия для устойчивого межбассейнового опрокидывания воды в маловодный регион Причерноморья.

О Николаевском водопроводе

Строительство Николаевского водопровода стартовало в январе 2025 года.

Водопровод обеспечит стабильную поставку очищенной воды для более 500 тысяч жителей Николаева, которые остаются без качественного водоснабжения с мая 2022 года.

Проект предусматривает посуточную поставку 120 тысяч кубометров воды для населения (со второй и третьей насосных станций) и еще 50 тысяч кубометров — для аграрных нужд, в том числе систем орошения.

Стоимость строительства Николаевского водопровода удалось снизить на 25% — с 8,7 до 6,2 миллиарда гривен. Это стало возможным благодаря глубокому анализу проекта, в рамках которого выявили и исправили ряд недостатков. При этом сохранены все ключевые технические параметры, а также усилена техническая оснастка объекта.

Экономия более чем в 2,5 млрд грн позволит направить средства на другие критически важные водоснабжающие проекты в регионах, где ситуация остается сложной. Правительство рассматривает возможность перераспределения этих средств по подобным инициативам.

Напомним, в апреле 2022 года российские войска разрушили водопровод, которым Николаев получал питьевую воду из Днепра. Город остался без водоснабжения, а впоследствии в сеть была подана сначала соленая вода из лимана, а затем — речная вода худшего качества.

А 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Поэтому южные регионы остались без водоснабжения. Люди не имели нормального доступа к чистой питьевой воде, ее постоянно подвозили спасатели.

Автор:
Ольга Опенько